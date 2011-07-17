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KULU'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI KULU (A.A)

17 Temmuz 2011 10:22

-KULU'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI KULU (A.A) - 16.07.2011 - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özdil idaresindeki 06 E 1461 plakalı otomobil, Kulu'ya bağlı Tavşançalı beldesi yakınlarında, yola çıkan eşeğe çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Ciğer yönetimindeki 34 VT 7441 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile 34 VT 7441 plakalı otomobilde bulunan Ayhan Türkoğlu Ciğer ve Elvan Ciğer, 06 E 1461 plakalı otomobilde bulunan Ayşe Özdil, Fatma Özdil, Fatma Merve Nur Ağımış (13), Sevciye Özdil Ağımış (40) ve Ahmet Muhammed Ağımış (14) yaralandı. Yaralılardan sürücü Ahmet Özdil, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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