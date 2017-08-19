Kültürel değerler üç boyutlu kartpostal oldu

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE\'nin eşsiz tarihi eserleri ve kültürel ögeleri, illüstrasyonla birleşti. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Angela Burns, Türk kahvaltısından, mavi yolculuğa, İzmir\'den İstanbul Kapalı Çarşı\'ya kadar turistlerin ilgisini çeken kültürel ögeleri illüstrasyondan oluşan üç boyutlu kart postallara dönüştürdü.

Hem yabancı gözüyle hem de Türkiye\'de yaşayan birisi olarak ülkenin tarihi ve kültürel değerlerini anlatan çalışma içinde olmak istediğini belirten İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Angela Burns, “11 yıldır Türkiye\'de yaşıyorum. Bu nedenle uzun süredir Türkiye\'de yaşadığım için Türk kültürünü ve önemli tarihi ve coğrafi yerleri sanatımla birleştirmek istedim. Bir seri hazırladım. Türkiye\'nin belli başlı tarihi kentleri, taşınabilir ve taşınamaz kültür mirasını konu aldım, Türk kahvaltısı, Türk kahvesinin içimi, ince belli çay bardağı, Kapadokya, Alaçatı gibi ögeleri illüstrasyon sanatıyla buluşturdum ve üç boyutlu kart postallar oluşturdum\" dedi.

\'TURİSTİK EŞYALAR YETERLİ DEĞİL\'

İllüstrasyonlarında Türk motiflerine yer verdiğini, kahve fincanında İznik Çinilerine, Kapadokya\'yı tanımlarken de Selçuklu sanatından izler oluşturduğunu anlatan Burns, bütün çalışmaları elle tek tek çizdiğini ardından bilgisayarda renklendirdiğini ve eserlerin yine kesimini elle yaptığını söyledi. Turistik hediyelik eşyaların yeterli olmadığını, hobi olarak başladığı bu çalışmanın bir alternatif oluşturabileceğini düşündüğünü vurgulayan Burns, “İzmir, Alaçatı, İstanbul, İstanbul Kapalı Çarşı, Kapodokya ve balonlar, Efes, Pamukkale, Hierapolis Antik Kentleri, mavi yolculuk, Türk kahvaltısı, ince belli çay, Türk kahvesi şimdilik yaptığım eserler arasında yer alıyor. Buraya gelen turistlerin kendi kültürleriyle karşılaştırdıklarında hangi ögenin daha değişik geleceğini, farklı olduğunu biliyorum. Uzun yıllardır burada yaşadığım için de birçok şeyi kendim deneyimledim. Türkiye\'de baktığım zaman kartpostallar hiç değişmiyor. Farklı ve çağdaş bir bakış açısıyla bu eserleri oluşturdum\" diye konuştu. Burns, İrlanda, Fransa ve Çin\'de yaşadığına ve her ülkeyle ilgili kültürel mirasına yönelik çalışmalar yaptığına da dikkat çekerek, Türkiye\'ye özgü tarihi ve kültürel ögeleri çizmenin kendisini heyecanlandırdığını da ifade etti.

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