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Yaşam

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ödül ANTALYA (A.A) ? 03.09.2011

03 Eylül 2011 05:07

-Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ödül ANTALYA (A.A) – 03.09.2011 - ''Turizmin oskarları'' olarak adlandırılan World Travel Awards-Dünya Seyahat Ödülleri 2011 Büyük Turu'nun ikinci ayağını oluşturan Avrupa galası yapıldı. Belek'teki bir otelde düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Levent Demirel, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, turizm sektörünün üst düzey yöneticileri, seyahat şirketleri ve otellerin yöneticileri katıldı. Dünya Seyahat Ödülleri 2011 Büyük Turu'nun Avrupa galasında, 500 organizasyon, 125 kategoride yarıştı. Yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye'den 10 otel ve 4 seyahat şirketi, farklı kategorilerde ödüle layık görüldü. ''Kendi gücüyle ve öz kaynaklarıyla büyüyenler'' kategorisinde İstanbul ''Avrupa'nın Lider Tur Kenti'' ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ''Avrupa'nın Lider Turizm Bakanlığı'' ödülünü aldı. Törende ödüller kurumların temsilcilerine verildi.  Gecede Türk pop müziği sanatçısı Aydan Kaya ile rock keman sanatçısı Fuse konser verdi.

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