Bakanlık, sivil toplum kuruluşlarının sanal toplantılarını yasakladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve etkinliklerinin geçici olarak ertelendiğini hatırlatarak, alınan yeni kararla sanal ortamda yapılacaklar dahil tüm toplantıların 1 Temmuz'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasak kararlarının 17 Mart'ta e-posta yoluyla vakıflara ve Bölge Müdürlüklerine gönderilmesine rağmen vakıfların tedbirlere uymadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarih ve E.5361 sayılı "Coronavirüs Tedbirleri" konulu genelgesi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir.

"Söz konusu genelge ile alınan tedbirler, 17.03.2020 tarihinde e posta yoluyla vakıflara ve Bölge Müdürlüklerimize duyurulmuştur. Ancak, vakıfların toplantılarını (genel kurul veya diğer toplantılarını) bu süreçte elektronik/sanal ortamda yaptığı, Devletimizin aldığı tedbirleri hiçe saydığı görülmüştür. Bu nedenle, vakıflar tarafından yapılacak tüm toplantılar (sanal ortamda yapılacaklarda

dahil olmak üzere) 01.07.2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

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