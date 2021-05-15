Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı genel müdürlükte “ses sistemi yolsuzluğu” iddiası

Mayıs başında görevden alınan Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç’ın konserlerde kullanılan ses sistemlerini piyasanın beş katı bedelle kiraladığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, söz konusu iddiayı gündeme getiren CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, 5 konserdeki toplam zararın yarım milyonun üzerinde olduğunu belirterek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a “Genel müdür yolsuzluktan mı görevden alındı” sorusunu yöneltti. Öte yandan İlgezdi, Murat Salim Tokaç’ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 1 Mayıs 2021’de görevinden alındığına dikkat çekti.

İlgezdi'nin yolsuzluk iddiasını Meclis gündemine taşıyarak Bakan Ersoy’a yönelttiği soruları şöyle:

“Genel müdür neden görevden alındı?

Görevde olduğu dönemle ilgili bir soruşturma açıldı mı?

Bursa konserinde ses sistemi kirası için ne kadar ödendi?

Hangi firmadan kiralandı?

Genel müdürün görev sürecince Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü hangi tarihlerde, hangi konserleri düzenledi?

Bu konserlerdeki ses sistemi kira fiyatları ne kadar?”