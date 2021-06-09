Kültür ve Turizm Bakanlığı: Aşılamaya dahil edilen tiyatro sanatçılarının bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün müzisyen film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmaya başlayacağını duyurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aşılama programına dahil edilen tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgilerinin, Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağı açıklandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgileri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Ülkemizde faaliyet gösteren tiyatroların, faaliyetlerinde görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevli gibi kişilere ilişkin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde yer alan duyuruda paylaşılan 'Aşılama Programı Beyan Listesi'ni hazırlayarak en geç 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.00'ya kadar asi.tiyatro@ktb.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir"

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler