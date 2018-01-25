Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:  (Zeytin Dalı Operasyonu) İnşallah Türkiye turizmini etkilemeyecek

Gül KABA - Özgür KUMANOVALİ/ İSTANBUL, (DHA) Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı\'nın (EMITT) ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Afrin harekatını değerlendiren Bakan Kurtulmuş, \"Bu operasyon inşallah Türkiye turizmini etkilemeyecek. Alman Turizm

Seyahat Acentaları Birliği Başkanı\'nın ifadesine göre, Almanya\'dan bu yıl artan rezervasyon miktarı yüzde 70 civarındadır. 2018 yılı içinde Türkiye ciddi bir ivme kazanacaktır. Türkiye\'nin Zeytin Dalı Operasyonu\'nun ne kadar önemli bir operasyon olduğunu, terörün ve terör örgütlerinin Türkiye\'ye zarar vermesini önlemek için yapılan bir müdahale olduğunu bütün dünya biliyor. Ben bu operasyonun, Türkiye\'de turizm sektörünü hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyeceğini görüyorum\" dedi.

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