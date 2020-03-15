Kültür ve Turizm Bakanı: Hem turizme hem tiyatrolara destek geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Perşembe günü turizmcilerden bir hafta istedim. Yani demek ki önümüzdeki Perşembe günü herkesi tatmin edeceğini umduğum kapsamlı bir destek programı açıklayacağız. Kimse merak etmesin” dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Koronavirüs'ün etkilediği turizm sektörü ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un kapsamlı bir destek paketi için mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Ersoy, “Perşembe günü turizmcilerden bir hafta istedim. Yani demek ki önümüzdeki Perşembe günü herkesi tatmin edeceğini umduğum kapsamlı bir destek programı açıklayacağız. Kimse merak etmesin” diye konuştu.

Ersoy, “Turizm kadar sanat faaliyetleri de sekteye uğradı. Onu kimse yazmıyor söylemiyor. Sinemalar boş. Daha beteri tiyatrolar boş. Devlet tiyatroları idare eder. Kamu onlara zaten destek. Ama özel tiyatrolar batar. Özellikle özel tiyatrolar için de bir destek paketi hazırlıyoruz. Onu da söyleyeyim” ifadesini kullandı.

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