Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Süre uzatımına, hepsine başvurdum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, kendi otelleri için imar barışına başvurduğu sözlerine açıklık getirdi. Ersoy, “Çok büyük avantaj niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı” sözlerini kullandığı konunun salı günü Hürriyet gazetesi tarafından haberleştirildiğinin aksine imar barışı olmadığını söyledi.

Sözlerinin "İmar barışına başvurdum" şeklinde haberleştirilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ersoy'un 'imar barışı'nı değil 'kamu arazileri üzerindeki turizm yatırımlarının süresinin 49 yıllığına uzatılması'nı kastettiği belirtildi.

TIKLAYIN - Turizm Bakanı Ersoy'dan 'imar barışı' açıklaması

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, Ersoy “Kendi otelleriniz için imar barışına başvurdunuz mu?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Otellerimde lojmanlarda vardı galiba. Süre uzatımına hepsine başvurdum. Çok büyük avantaj niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı. Devlet açısından yapılmış çok güzel bir jesttir. Bizden tahsisli yüzde 50’den fazlası başvurdu. Çevremde başka sektörde olup da ‘bakanım yeni yatırım yerlerini ne zaman açıklıyorsun’ diyen çok var. Yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Adamın konkordato ilan etme sebebi acaba turizm mi?

"Konumum otellerim için dezavantajlı"

Ersoy, “Konumunuz şirketinizde yapacaklarınızı etkiliyor mu?” Sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Otel grubum çok kurumsaldı zaten. Üç kolda işim var. Bir enerji grubum var. Enerjide de yapacaklarımı yapmıştım. Yatırımlarım bitmişti. Tur operatörü kısmı biraz etkileniyor olabilir. Olaya şöyle bakıyorum. Turizmi bir yere getirmeyi başarırsam, şirketlerim de değerleniyor. İlla onlara yeni bir şey katmak zorunda değilim. Bakanlığım tam tersi dezavantaj oluyor. ‘Ne derler?’ diye yapılması gerekeni de yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Avantajı hiç yok, dezavantajı çok.”