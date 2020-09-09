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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İBB Başkanı'ndan bir ricam var, AKM'nin ortasındaki binayı taşıyın

"Bina orada çürük diş gibi duruyor"

09 Eylül 2020 07:36

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir ricası olduğunu belirterek, "AKM'nin orta yerinde bir bina var. Bu bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Orada çürük diş gibi duruyor. Binayı taşırlarsa AKM estetik bir bütünlüğe kavuşacak" düşüncesini dile getirdi. 

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan Bakan Ersoy, "AKM çok güzel bir kültür merkezi oluyor. Pandemi nedeniyle bazı gecikmeler oldu ama 2021’de açacağız. Ancak şöyle estetik bir sorunla karşı karşıyayım. Kompleksin orta yerinde bir bina var. Bu bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Orada çürük diş gibi duruyor. Orayı çevre düzenlemesi ile güzel bir park yapmak istiyoruz. Bu binayı buradan taşımalarını istedik ama yer bulamıyoruz dediler. İstanbul’da yer bulunur. Bunu yaparlarsa AKM estetik bir bütünlüğe kavuşacak. İstanbul kazanacak. Galataport’tan başlayan Kültür Yolu’yla bu bütünleşecek." görüşünü savundu. 

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