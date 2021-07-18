Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan müzik saati kısıtlaması ile ilgili açıklama: Kabine tekrar bir karar alacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece yarısından itibaren uygulanan müzik yasağı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, kabinenin tekrar karar alacağını söyledi.

CNN Türk'de Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına konuk olan Bakan Ersoy, müzikle ilgili uygulanan kararların da kademeli normalleşmeyle genişletildiğini söyledi.

Bakan Ersoy, "İlk normalleşme başladığında müzik saat 19.00'a kadardı, sonra vaka sayılarındaki düşüşle birlikte ikinci aşamaya geçildi ve saat 21.00 olarak açıklandı. Sonra üçüncü aşamaya geçilerek 24.00 olarak açıklandı, yani her dönem bir önceki döneme göre rahatlatılarak uygulandı. Tekrar veriler ve rakamlar değerlendirilip Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda kabine tekrar bir karar alacak. Turizm konusunda rakip ülkelere bakalım İspanya'ya, Yunanistan'a, yolcu tedariki veren İngiltere'ye bakalım, mesela Almanya'da saat 22.00 ve 24.00 olarak uygulanıyor, Avusturya'da 24.00 olarak uygulanıyor. Yunanistan'da sokağa çıkma yasakları tekrar başladı. Yani biz tekrar kapatmayı mı göze almalıyız yoksa kademeli bir şekilde rahatlatarak getirmeyi mi göze almalıyız. Bence Türkiye şu an kademeli normalleşme konusunda çok doğru ilerliyor. Bütün vatandaşlarımızdan şöyle bir ricam var: Böyle bir süreçte lütfen ön yargılarımızı bir yere park edelim. Pandemi ile mücadele ön yargılarla olmaz. Dünyada bu işi başarıyla yöneten ülkeler nasıl yönetiyorsa Türkiye de o şekilde yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Bu yılki turizm hedeflerini revize ettiklerini belirterek, "Hedefleri 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir beklenti olarak düzelttik. Şu anda iyi de gidiyor, inşallah hedeflere ulaşacağız. Ama gönlümdeki hedefi sorarsanız 30 milyon turist, 23 milyar dolar gelir" dedi.

Pandemide Mart ayında yaşananlardan sonra Türkiye'nin kademeli normalleşme programına yöneldiğini anlatan Ersoy, eğer vatandaşlar daha hızlı hareket edip aşılanmayı ön plana çıkarırsa Türkiye'nin hızlı bir şekilde tam normalleşmeye geçebileceği söyledi.

Galata Kulesi'ndeki fiyatlama konusunda eksik bilgilendirme olduğunu söyleyen Ersoy, "Kapı fiyatlarımız yabancı ziyaretçiler için aslında. Çünkü biz vatandaşlarımız için müze kart uygulamasını başlattık. Bütün müzelerimizin kapısından 60 liraya alarak bakanlığımızın bünyesinde olan Türkiye genelindeki 321 müzeye 1 yıl boyunca 2'şer kere olmak kaydıyla sınırsız giriş hakkınız var" ifadesini kullandı.