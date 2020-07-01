Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bu koşullarda otellerin yarısının açılmasını başarı olarak görüyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edildiği günlerde otellerin yarısının açılmasını başarı olarak gördüğünü söyledi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, “Yabancıları ikna etmek için neler yapıyorsunuz, diplomasi trafiğiniz nasıl” sorusuna Ersoy'un, "Öncelikle 100 ülkeye mektup gönderdiklerine dikkat çekti. O mektuplarda Türkiye'deki otellerin sertifikalandırılmasına ilişkin detaylı bilgiler yer almış. Mektuplardaki bir başka önemli detay da Türkiye Sağlık Sistemi olmuş. Ambulans, ambulans uçak/helikopter durumu, yoğun bakım kapasitesi, salgın sırasında elde edilen olumlu istatistikler paylaşılmış. Türkiye'nin yurtdışındaki büyükelçilerine, muhataplarıyla görüşmelerinde kullansınlar diye benzer brifingler verilmiş. Kendisiyle birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilgili ülkelerdeki muhataplarıyla telefon görüşmeleri yapmış. Türkiye'ye yoğun seyahat edilen 60 ülkenin büyükelçileri, o ülkelerdeki büyük medya kuruluşlarının temsilcileri Antalya'ya davet edilmiş ve önlemler yerinde gösterilmiş. 54 Büyükelçi bizzat Antalya'ya bizzat gitmiş. Bakan Ersoy ile Çavuşoğlu da yarın Almanya'ya gidecekmiş. İkisi de muhataplarıyla görüşerek uçuşların başlaması için ısrar edecek." bilgilerini paylaştığını kaydetti.

Ersoy, “Emin olun yapılması gereken her şey yapılıyor. Ancak bu işler karşılıklı mutabakatla olduğundan ihtiyatlı gidiyoruz. Avrupalılar Türkleri kabul ediyor ama ‘Türkiye'ye gidebilirsiniz' demiyor. Tamamen ekonomik bir tavır. Dışarıdan para gelsin, onların parası Avrupa'da kalsın istiyorlar. Bu koşullarda otellerin yarısının açılmasını başarı olarak görüyorum.” dedi.

Yazının devamı için tıklayın