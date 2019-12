Kültür ve Sanat büyük ödülü yazar Çetin Altan’a

2008 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün Türk edebiyatı ve gazetecilik alanındaki çalışmaları, edebiyatın her türünde ürünler vermesinin yanı sıra, gazetecilik alanında bir ekol oluşturması göz önünde bulundurularak Çetin Altan’a verilmesine karar verildi.



Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, bu yıl gazeteci ve yazar Çetin Altan’a verilecek.



Ödüller Yönetmeliği gereğince oluşturulan Değerlendirme Kurulu, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay başkanlığında bir toplantı yaptı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



“Kurul yaptığı değerlendirme sonucunda, 2008 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün, Türk edebiyatı ve gazetecilik alanındaki uzun soluklu çalışmaları, yazı hayatına başladığı ilk yıllardan itibaren sergilediği üretken ve kişilikli tavrı, başta deneme, roman, tiyatro oyunları olmak üzere edebiyatın hemen her türünde ürünler vermesinin yanı sıra, gazetecilik alanında bir ekol oluşturması, ‘Şeytanın Gör Dediği’ adlı köşe yazılarında halk kültürüne ve fıkralara bilgece yer vermesi, yazılarında başlangıcından itibaren demokrasiden taviz vermemesi, her dönemde ve her koşulda bu tavrı kararlılıkla sürdürmesi ile siyasi, sosyal ve kültürel hayatımıza yaptığı bu önemli katkıların yanı sıra, aydın deneyimini ve birikimini ailesinden başlayarak topluma, özgün düşünce duyarlılığı ile aktarması göz önünde bulundurularak Çetin Altan’a verilmesine karar verildi. Değerlendirmede Kurulu, bu seçimiyle yalnız kültür ve sanat alanındaki bireysel başarı ve hizmetleri değil, Çetin Altan’ın şahsında kültür ve sanatımıza el birliği ve gönül birliği içinde hizmet veren, aynı bilinç ve anlayışı paylaşan kişi ve kuruluşları teşvik ederek ödüllendirmeyi amaçladı.”