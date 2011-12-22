-''Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'' -Fotoğraf sanatçısı Kalfagil: -''Bu ödülü almak tamamen sürpriz oldu'' -''Bu ödülü beklemiyordum. Hak etmediğim demiyorum ama beklemediğim diyorum'' (fotoğraflı) İSTANBUL (A.A) - tarih - Nuray Özger - Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl ödül ''Kültür ve Sanat Büyük Ödülü''nü alması kararlaştırılan fotoğraf sanatçısı Sabit Kalfagil, bu ödülü almanın kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, ''Bu ödülü beklemiyordum. Hak etmediğim demiyorum ama beklemediğim diyorum'' dedi. Kalfagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülün kendisine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından bildirildiğini belirterek, duygularını şöyle dile getirdi: ''Bu ödülü almak tamamen sürpriz oldu. Dün bakan aradı. Bakan söyleyince çok sevindim. Beklemiyordum. Neden beklemiyordum? Ben Türkiye'nin ilgisinin başka yerlere yoğunlaştığını düşünürüm. Türkiye'de sanat ve kültür meseleleri, adet yerini bulsun diye zaman zaman ilgi gösterilen alanlardır. Türkiye'nin aslında günlük magazin haberlerinden, futboldan ve pop müzikten başka ilgi merkezinin olduğunu düşünmüyorum.'' Çok gündemde olan birisi de olmadığını ifade eden Kalfagil, ''Bu ödülü beklemiyordum. Hak etmediğim demiyorum ama beklemediğim diyorum'' dedi. Fotoğraf sanatına nasıl başladığını da anlatan Kalfagil, 1952 yılında bir fotoğraf makinesinin var olduğunu ve bir süre amatörce fotoğraflar çektiğini, mimarlık fakültesini bitirdikten sonra da fotoğraf için fotoğraf çekme noktasına geldiğini söyledi. Kalfagil, 1959 yılından bu yana sürekli fotoğraf çektiğini ifade ederek, bir yandan mimarlık mesleğini yaparken, bir yanda da fotoğraf çekmeye devam ettiğini kaydetti. Marmara Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde fotoğraf dersleri de veren Kalfagil, ''Fotoğraf benim için görev. Benim için bir iç mecburiyet. Fotoğraf çekmezsem çatlarım'' diye konuştu. Kalfagil, laf olsun diye fotoğraf çekilmeyeceğini de ifade ederek, ''Günümüzde baktığımız zaman sanat fotoğrafı başlığı altında bir bakıma laf olsun diye fotoğraf çeken bir takımın olduğunu görüyoruz. Hatta böyle bir ikileşme fotoğrafı meslek olarak yapanlardan bazılarının küçümsenmesine bile sebep oluyor. 'Mahalledeki bir vesikalıkçı, o da sanatkar mı?' diyenler var. Asıl önemli olan o vesikalıkçıdan başlamak üzere ülkede çekilen fotoğrafların çok kaliteli ve çok seviyeli olmasıdır. Yoksa kapalı kapılar ardında yapılan işlerin, depolanmış olan sanat fotoğraflarının toplumun refahına bir katkısı yok'' şeklinde konuştu. Sabit Kalfagil, güzelliklerin ve sanatsal faaliyetlerin topluma yayılması gerektiğini de ifade etti. (NU-NER-ZG)