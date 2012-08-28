Kültür Sanat ve Çevre Festivali Arhavi'de

7. Yeşil Yayla Kültür Sanat ve Çevre Festivali, bu yıl 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Artvin Arhavi'de gerçekleşecek.

Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği tarafından her yıl yöreye ait farklı bir tema etrafında gerçekleştirilen Yeşil Yayla Festivali bu sene Artvin ’in Arhavi ilçesi Yolgeçen (Lome) köyü ile Rize Fındıklı ilçesi Cennet (Ç’ennet’i) köyünde gerçekleşecek.

Radikal gazetesinin haberine göre, festivalin bu yılki teması ise ‘Geleneksel Meyveler’ olacak. Bölgenin doğal meyve dokusu üzerine çeşitli etkinlikleri içeren festivalin bu yılki konukları arasında Girit kemençesini dünyaya tanıtan bestekar ve aranjör Ross Daly’nin yanı sıra Kelly Thoma ve Periklis Papapetropoulos var. Festivalde bir diğer konuğu Makedonyalı multi-enstrümanist Bajsa Arifovska’ya ise Kardeş Türküler grubu solistlerinden Fehmiye Çelik ile perküsyon sanatçısı Duygu Aydın eşlik edecek. Festivalin Gürcistan katılımcısı ise Atdzali Folk Müzik Topluluğu. Birol Topaloğlu, Mine Kalaycı, Güler Topaloğlu, Tolga Kurdoğlu ve Selim Tarım ve İlknur Yakupoğlu ise festivalin Türkiye sahnesinde yer alan isimler.