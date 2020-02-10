'Kültür Sanat İstanbul' sitesi yayına açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte gerçekleşecek tüm etkinliklerin takip edilebileceği web sitesini hayata geçirdi. İstanbullular, www.kultursanat.istanbul adresinden tüm kamu kurum, vakıf ve özel sektör girişimlerinin, kültür sanat alanındaki faaliyetlerine; günlük, haftalık, aylık ve yıllık takvimlerde ulaşabilecek. Ziyaretçiler, tiyatro, konser, festival, sergi, müze, fuar, bienal, kongre, konferans, seminer, forum gibi etkinlikleri görebilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2050 vizyonunda açıkladığı “Yeşil, Adil, Yaratıcı Bir Kent” hedefiyle her fırsatta İstanbul’un konserler, sergiler, tiyatrolar ve festivaller şehri olması gerektiğini söyledi. İBB, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, kültür ve sanat etkinliklerinin görünür olması için www.kultursanat.istanbul sayfasını hizmete açtı. Web sitesine İstanbul’un 39 ilçe belediyesi ve tüm özel kurumlar, belirledikleri sorumlular aracılığı kültür sanat etkinlikleriyle ilgili veri girişini yapabiliyor. Bu sayede etkinliklerden kamu özel fark etmeksizin tüm İstanbulluların haberdar olması sağlanıyor.