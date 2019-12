-KÜLTÜR MERKEZLERİ DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERİLDİ ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Başkentte Altındağ Belediyesi'nin kadınlar için açtığı 22 eğitim ve kültür merkezi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünyaya örnek gösterildi. 4 yıldan bu yana eğitim ve kültür merkezlerindeki okuma-yazma, İngilizce, bilgisayar, el sanatları ve meslek edindirme kurslarına katılan 35 bin kadının hayatı değişirken, kimileri de modern dans kurslarında öğrendiği ''flamenko''yla yaşamına renk kattı. Proje kapsamında açılan meslek edinme kurslarına giden kadınların bir kısmı kendi işlerini kurarken bir kısmı da çeşitli yerlerde işe başladı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yaptığı açıklamada, ''Hanımlar Eğitim ve Kültür Merkezleri''nin BM tarafından tüm dünyaya örnek gösterilmesinin gururu ve onurunu yaşadıklarını söyledi. Projeleri bugüne kadar yaşları 25 ile 80 arasında olan 35 bin kadının hayatını değiştirdiklerini kaydeden Tiryaki, ücretsiz kurslar sayesinde her birinin kent yaşamı ile buluştuğunu ve sosyal yaşama adım attığını anlattı. Meslek edindirme kursları sayesinde binlerce kadının meslek sahibi olduğunu ve bir çoğunun kendi iş yerini bile açtığını vurgulayan Tiryaki, sözlerine şöyle devam etti: ''Son olarak 10 bin kadını tiyatro ve sinemaya götürdük. İlk kez tiyatroya giden kadınlardan bazıları pikniğe gelir gibi pasta börekle oyunları izlemeye geldi. Hatta hayatlarında hiç restorana gitmemiş kadınlarımıza sosyal yaşamı anlatmak için restoranlarda ağırladık. Bugüne kadar kocalarına ve çocuklarına hizmet eden kimi kadınlar, ilk kez bir garsonun kendilerine hizmet etmesinden duydukları hissi bugüne kadar hiç yaşamadıklarını ifade ettiler. Uzun süreden beri başarıyla sürdürdüğümüz bu projedeki amacımız Altındağ'da yaşayan herkesi başkentin nimetleri ile buluşturmak. 4 yıl önce projemizi hayata geçirdiğimizde kurslarımıza kaydettirecek kadın bulamazken bugün sürekli yeni merkezler açıyoruz. Bu memnuniyeti gördükçe heyecanımız daha da artıyor. Şu anda 35 bin kadın her gün burada. Altındağ'da yaşayan insanların kentli fert olarak yaşamasını ve yaşam kalitesini arttırmak istiyoruz.'' -ÖRNEK PROJEYİ NEW YORK'TAKİ BM SALONUNDA ANLATACAK- Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kadınlara yönelik projelerini BM temsilcilerine anlatmak üzere 22 Şubat'ta New York'a gideceklerini belirterek, toplantıya Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımını beklediklerini söyledi. BM'deki ''Kadının Statüsü Komisyonu 55. Oturumu''da Türkiye'yi temsil edeceklerini kaydeden Tiryaki, fotoğraflar ve görüntüler eşliğinde 35 bin Altındağlı kadının hayatını nasıl değiştirdiklerini anlatacaklarını bildirdi. -GECEKONDU SEMTİNDEN ''FLAMENKO'' KURSLARINA- Altındağ Belediyesi'nin eğitim ve kültür merkezlerinde açtığı ''Modern Dans Kursları'' bir çok kadın tarafından ilgi görüyor. Yaklaşık 2 yıldır devam eden kurslara gecekondu mahallelerinden katılan kadınlar dikkat çekerken, yaşları 20 ile 60 arasında değişen 28 kadın bugüne kadar öğrendiklerini gururla sahnelemenin sevincini yaşıyor. Sahnede flamenko rüzgarı estiren kadınlar aynı zamanda rumba, salsa ve vals kursları ile hayatlarına renk katarak, yüzlerindeki gülücükleri eksik etmiyor. Dans öğretmeni Ukraynalı İvana Erbektaş, Altındağlı kadınlardan gördüğü ilginin kendisini çok şaşarttığını ifade ederek, kursiyerlerinin başarısından dolayı mutluluğunu dile getirdi. Özellikle flamenkonun çok zor bir dans olduğunu kaydeden Erbektaş, kadınların istekli olmasıyla bu zorluğu yendiklerini ve yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını söyledi. Kursiyerlerden 38 yaşındaki Mesude Gemalmaz da geçen yıldan beri modern dans kurslarına katıldığını belirterek, dans etmek duyduğu sevinci paylaştı. Kızlarına flamenko öğretmek için kurslara katıldığını belirten Gemalmaz, kursta öğrendiği figürleri akşamları eşine ve çocuklarına gösteri olarak sunduğunu anlattı. 2 yıldır modern dans eğitimi aldığını belirten 38 yaşındaki Emine Gülcan ise televizyonlarda dans eden kişilere özendiği için kurslara katıldığını bildirdi. Kurs süresince rumba, samba, sirtaki, flamenko ve tango öğrendiğini anlatan Gülcan, ''Flamenkoda ayakları ve elleri vururken aynı anda ve aynı sertlikte ses çıkarmakta biraz zorlandık ama çok isteyerek yaptığımız için zorluklar bizi yıldırmadı'' dedi. Gülcan, eşinin de dans öğrenmesi için kendisine destek verdiğini sözlerine ekledi. -56 YAŞINDA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ- ''Hanımlar Eğitim ve Kültür Merkezleri''nin okuma-yazma kurslarına katılan 57 yaşındaki Gülşen Yılmaz, geçen sene okuma yazmayı öğrenerek ilköğretim diploması aldığını, bu yıl da sürücü kursuna giderek ehliyet sınavına girdiğini söyledi. Yozgat'ta doğduğunu ve yaşadığı bölgede kız çocuklarının okula gönderilmediğini belirten Yılmaz, okuma-yazma bilen kadınlara imrendiği için kursa katılmaya karar verdiğini kaydetti. Kursa kayıt yaptırdığı için eşinin bir süre kendisiyle dalga geçtiğini anlatan Yılmaz, bunun üzerine ehliyet almaya karar verdiğini ve geçen hafta girdiği ehliyet sınavını da kazanacağını söyledi. Yılmaz, çevresinde okuma-yazma bilmeyen birçok kişinin kurslara katılmak istediği bilgisini verdi. 27 yaşındaki Esma Yiğit de Hataylı olduğunu ve 2 yıl önce bir şirkette temizlik işçisi olarak işe giren eşiyle Ankara'ya geldikleri anlattı. Okuma-yazma kursunun hayatını değiştireceğini bildiren Yiğit, ''Babam beni ilkokula yazdırdı ama 1. sınıfı okuduktan sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle okuldan aldı'' diye konuştu. İşe girip eşine maddi yönden destek olmak amacıyla okuma-yazma kursuna katıldığını bildiren Yiğit, ilkokul diplomasını aldıktan sonra bulduğu uygun bir işte çalışacağını söyledi. 55 yaşındaki Zöhre Çiftçi de 3 çocuğundan 2'sinin okullarına devam etmek istememesi üzerine onlara örnek olmak için eşini ikna ederek okuma yazma kursuna katıldığını kaydetti. Çiftçi, ilkokul diplomasını aldıktan sonra İngilizce kursuna katılmayı istediğini söyledi. -77 YAŞINDA BİLGİSAYAR KULLANMAYI ÖĞRENDİ- 3 yıl önce Türk sanat müziği kursuna katılmak için geldiği belediye başvuran 77 yaşındaki Ülker Öktem, bilgisayar kurslarının duyurusunu görünce soluğu sanal alemde aldı. Kursa katılmasında, bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan torununun büyük etkisi olduğunu belirten Öktem, sözlerine şöyle devam etti: ''Bilgisayar kullanan torunuma hayran hayran bakarken, belediyenin bilgisayar kursu açtığını duyunca çok mutlu oldum. Hemen kursa kaydoldum. Şimdi çok rahat bilgisayar kullanabiliyorum. İnternete girip gazeteleri okuyor, çeşitli konularda araştırmalar yapıyorum. Sıkıldığım zamanlarda da internette oyun oynuyorum.'' -MESLEK EDİNDİRME KURSUNA KATILIP KENDİ İŞ YERİNİ AÇTI- ''Taş Bebek'' kursuna katılan 52 yaşındaki Leyla Alğaş da bu güne kadar herhangi bir işte çalışmadığını anlatarak, yaptığı taş bebekleri satarak ayda yaklaşık 400 lira kazandığını bildirdi. Alğaş, ''Yaptığım bebekleri görenler, dost ve arkadaşlarına hediye etmek ya da evlerinde süs olarak kullanmak için satın almak istiyorlar. Benim için bir kazanç kapısı oluştu. Artık kimseden yardım almadan kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum'' dedi. Ailesinin geçimine katkı sağlamak için katıldığı meslek kursları sayesinde meyve şeklinde sabunlar yapmayı öğrendiği kaydeden 33 yaşındaki Aynur Yakar, çeşitli illerden siparişler aldıklarını anlatarak, her bir ürünü 20 liraya sattığını belirtti. Bu sayede önemli bir gelir elde etmeye başladığını vurgulayan Yakar, ''Hem mesleğimiz oldu hem de para kazanıp aile bütçesine katkıda bulunduk. Maddi bakımdan artık kimseye bağımlı değiliz'' diye konuştu. Katıldığı kuaförlük kursu sonunda kendi iş yerini açan 39 yaşındaki Tülay Bağcı ise 3 çocuğu olduğunu ve eşinin dolmuş şoförü olarak çalıştığını söyledi. Çocukluğundan beri kuaförlük yapmak istediğini dile getiren Bağcı, belediyenin açtığı kurs sayesinde meslek sahibi olarak kendi iş yerinin patronu olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Eşinin ayda bin 500 lira, kendisinin ise en az 3 bin lira kazandığını ifade eden Bağcı, ''Benim çok para kazanmam nedeniyle önceleri eşim tepki gösteriyordu ancak şimdi destek oluyor. İşimden çok memnunum, bu işi yaptığım için de çok mutluyum'' diye konuştu. Bağcı, iş yeri açtıktan sonra çevresindeki çok sayıda kişinin de kendi işini kurmak için belediyenin açtığı kurslara katıldığını sözlerine ekledi.