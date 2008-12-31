Kültür merkezi inşaatı çöplük oldu

Adana’da 1994’de Kültür Bakanlığı tarafından 120 milyar lira (120 bin YTL) bedelle ihale edilen Çukurova Kültür Merkezi, inşaatına başlandıktan bir süre sonra temel seviyesinde kaderine terk edildi. 14 yıldır çivi çakılmayan inşaat temeli çöplüğe döndü.



Seyhan Baraj Gölü’ne nazır 38 bin metrekare arazideki kültür merkezi temel inşaatı, katı atık toplayıcılarının çöpten ayıkladığı tonlarca kağıt, plastik, cam ve metallerle doldu. Sanatçılar ve sanatseverler yerine kemirgenlerin ve haşerelerin yuvası haline gelen Çukurova Kültür Merkezi inşaatındaki atık yığınları, görsel kirliliğiyle de Güzelyalı Mahallesi sakinlerinde tepki yarattı.



Kültür Bakanlığı’nın başlattığı, ancak, ödenek yetersizliği nedeniyle, aradan geçen 11 yılda gerçekleşme oranı 15’in üzerine çıkamayan tesisin tamamlanabilmesi için Seyhan Belediyesi 2005’de, 85 dönüm alanda Kültür Vadisi Projesi hazırladı.



Aynı yıl Adana Büyükşehir Belediyesi de devreye girerek projeyi üstleneceğini açıkladı. O dönemde AKP’li olan, 1 Aralık’ta da partisinden istifa edip, MHP’ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, 2005 yılı sonunda tahsisi Adana Büyükşehir Belediyesi’ne geçen inşaat temelinde dönemin AKP Adana Milletvekili Recep Garip ve müteahhit Mithat Topal ile birlikte inceleme yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Durak’a projenin tamamlanması için 12 milyon YTL borçlanma yetkisi verdi.



Dev bir tesis olacaktı



Üç yıl önce yaşanan bu gelişmelere karşın, 2 bin 200 kişilik konser salonu, 300 ve 700 kişilik 2 tiyatro salonu, 3 büyük sergi salonu, seramik, resim, heykel sergilerin açılabileceği salonlar, okuma salonu, çok kapasiteli kütüphane, güzel sanatların çeşitli dallarına yönelik atölyeler, edebiyat ve meslek edinme atölyeleri ile kapalı ve açık otopark gibi birimlerin yer aldığı dev tesise bugüne kadar tek çivi çakılmadı.



Projeden vazgeçilmiş



Kültür merkezi projesini üstlenen Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Karakuş, kültür merkezi inşaat alanının çöplüğe döndüğünden haberdar olmadıklarını, ihtiyaç duyulan 12 milyon YTL’lik kredinin de İller Bankası’ndan sağlanamadığı belirtti. Oktay Karakuş, “Çukurova Kültür Merkezi’nin yapılacağı alan halen belediyemize tahsisli. Ancak, İller Bankası’na yaptığımız kredi başvurusu kabul edilmedi. Bu süreçte Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü kampus bünyesinde yeni bir kültür merkezi kurma kararı aldı. Ayrıca Seyhan Belediyesi de yeni bir kültür merkezi yaptı. Tüm bu gelişmeler kültür merkezi ihtiyacını giderdiği düşüncesiyle belediyemiz bu projeyi dondurdu” dedi.

