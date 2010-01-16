Kültür Başkenti’ne yakışır buluşma

T24 - Marmara Üniversitesi kuruluşunun 127’nci yılını Sultanahmet’teki tarihi Rektörlük binasında kutladı.











Kutlamalar çerçevesinde 2006–2009 döneminde profesörlük unvanı kazanan 188 öğretim üyesine beratları, önceki dönemlerde rektörlük yapan hocalara da şükran belgeleri verildi. Doğumunun 112’nci yılında grafik tasarımının öncülerinden İhap Hulusi Görey Galerisi, Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi’nde açıldı.

Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necla Pur, öğrenci sayısının 60 bin olduğunu belirterek, Marmara Üniversitesi’nin on bir enstitü on üç fakülte, kırk iki araştırma uygulama merkeziyle beş dilde eğitim veren ve 3 bin öğretim elemanına sahip büyük bir üniversite olduğunu anlattı.











Prof. Dr. Pur şöyle konuştu: “Türkiye genelinde Erasmus programı ile en fazla öğrenci kabul eden bir üniversiteyiz. Avrupa’daki yirmi iki ülkenin 230 üniversitesi ile anlaşmamız vardır. Orta Asya’daki on iki üniversite ve ABD’deki on iki üniversite ile farklı alanlarda iş anlaşmaları yaptık.”

Törende 2006–2009 yılı arasında profesör unvanı alan 188 öğretim üyesine beratları verildi. Rektör Pur bu törenin gelenekselleşeceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin ilk uluslararası afiş ve grafik sanatçısı İhap Hulusi Görey’in eserlerini ve kişisel eşyasını Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi’ne bağışlayan reklamcı Ender Merter, “2010 İstanbul Kültür Başkenti olmanın arifesinde.127’nci yılını kutlayan Marmara Üniversitesi, Türkiye’nin ilk ve öncü afiş ve grafik sanatçısı İhap Hulusi Görey’e kavuştu. Böyle bir sanatçı da ancak bir buçuk asırlık bir üniversiteye yakışırdı.”











Cumhuriyet Müzesi’nde “Özgün Baskı ve Resim Koleksiyonu Sergisi” de izleyicilerle buluştu.









Haber ve Fotoğraflar: MİHA