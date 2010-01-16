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Yaşam

Kültür Başkenti'nde cinsel taciz önlemi

16 Ocak 2010 18:37

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerinin resmi açılış töreninin yapılacağı Taksim, Sultanahmet, Pendik ve Kadıköy meydanlarında güven timleri alarma geçti. Çeşitli kılıklarda meydanlarda bulunacak 250 polis, başta cinsel tacizciler olmak üzere hırsızlık ve yankesicilik suçlarına anında müdahale edecekler.

Açılış törenlerinin yapılacağı ve binlerce kişinin katılması beklenen etkinlikler için polis alarma geçti. 2010 yılbaşı gecesinde onlarca tacizciyi suçüstü yakalanan güven timleri de etkinlikler nedeniyle alarma geçti. Konser ve törenlerin yapılacağı meydanlarda kılık değiştirerek çalışacak olan 250 kişilik güven timi yine suçlulara göz açtırmayacak. Yetkililer büyük kalabalığın toplandığı meydanlarda çalışacak güven timlerinin yankesicilik, hırsızlık, kavga gibi konulara anında müdahale ederek suçluları resmi ekiplere teslim edecek. Meydanlarda çalışacak polisler, cinsel taciz olaylarına da müdahale etmeleri için uyarıldı.

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