Kültür başkenti İstanbul'a övgü

İngiltere'nin prestijli Pazar gazetesi The Sunday Times, İstanbul'a övgü yağdırdı. Gazete, "Türkiye'nin Kültür Başkenti" dediği İstanbul'un, AB tarafından "2010 üç kültür kenti"nden biri olarak ilan edildiğini anımsatarak "AB'nin, bu güzel kentine verdiği bu yeni unvan, en az oraya gitmek ve sonra yeniden ve yeniden dönmek için bir bahane veriyor" yorumunu yaptı. Gazete "İstanbul'un harikalar ve güzellikler yeri olduğunu bilmeyen kaldı mı? "ifadesini de kullandı.



The Sunday Times gazetesi, "İstanbul: Türkiye'nin Kültür Başkenti" başlığı ile yayımladığı haberde "AB'nin bu güzel kentine verdiği bu yeni unvan, en az oraya gitmek, ve yeniden ve yeniden dönmek için bir bahane veriyor" dedi.



Gazete şunları yazdı: "İstanbul'un harikalar ve güzellikler yeri olduğunu, müthiş camiler ve kiliseler ile inanılmaz müzelerin bulunduğunu bilmeyen kaldı mı? Bütün bunların dikkatine getirilmesi ihtiyacı olanlar için AB, İstanbul'u üç 2010 Kültür Başkenti'nin birini ilan ederek Macaristan'da Pecs ve Almanya'daki Essen kentlerinin, göz kamaştırmasını zorlaştırdı. Ancak eğer kültür başkenti unvanının bir şeye yarıyorsa, bunun, oraya gitmek, ve sonra yeniden ve yeniden dönmek için bir bahane oluşturmasıdır. Bu elbette ki İstanbul'un verdiği keyifin bir parçasıdır.



Kaç defa giderseniz gidin, her zaman göreceğiz yeni şeyler var. Her zaman görülecek eski bir şey, yeni şey var." İngiliz gazetesi, Topkapı'dan, Boğaz'a, Bağlık Pazarı'ndan İstiklal Caddesi'ne İstanbul'un birçok mekamlarına dikkat çektiği haberinde gelecek yıl İstanbul'da birçok açılışların yapılacağını, daha çok lokanta, otel ve bar ile görülecek yeni şeylerin olacağını belirtirken iki yıldır onarım için kapalı tutulan Süleymaniye'nin yeniden açılacağının altını çizdi.