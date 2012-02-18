Kültür Başkenti Ajansı'nın 75 milyonluk AKM tadilat parası nereye gitti?

Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

Kültür Sanat Sendikası, AKM'nin dört yıl sonra Sabancı Holding tarafından aslına uygun restore edilmesindeki başarının kültür ve sanat örgütlerinin kararlı mücadelesi ve ısrarlı takibinden kaynaklandığını söyledi. "AKM gibi değerleri tadilat gerekçesiyle yıkma girişimlerini unutmadık" diyen Sendika, "2010 İstanbul Kültür Başkenti Ajansı 75 milyonluk AKM tadilat parasının nereye gittiğini açıklayamadı ve AKM’yi teğet geçti" açıklamasını yaptı.

Sendika Merkez Yönetim Kurulu, AKM ile olumlu gelişmelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başarısı gibi gösterilmesine itiraz etti ve son dört yıllık süreci anlatan bir açıklama yaptı:

Kültür ve sanatı 'elit' görüp küçümseyen zihniyet

Kültür ve Sanata verilen değer, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Kültür ve Sanatı “elit” bir uğraş olarak görüp küçümseyen çağdışı zihniyet, toplumun ve ülkemizin tarihsel, kültürel, sanatsal değerlerini gerçek dışı bilgilerle yozlaştırıp, manipüle ederek, toplumun derin bir karanlığın içine çekilmesine neden olmaktadır. Bu zihniyetin bir yansıması olanların,

Tadilat gerekçesiyle yıkma girişimleri

Devlet Operası ve Tiyatrolarının ve daha bir çok kurumun yaşadığı sorunlara çözüm bulmaktan kaçınanların, sadece Kültür Sanat örgütleri açısından değil, tüm toplum tarafından önemsenen AKM gibi değerleri tadilat gerekçesiyle yıkma girişimlerini unutmuş değiliz.

AKM'nin 75 milyonluk tadilat parası nerede

2008 Mayısı AKM perdelerini kapadı. Yıkılacak-yenilenecek tartışmaları ve çeşitli projeler dolaştı kamuoyunda… 2010 İstanbul Kültür Başkenti Ajansı 75 milyonluk AKM tadilat parasının nereye gittiğini açıklayamadı ve AKM’yi teğet geçti!

AKM’nin korunup korunmayacağı iktidar, Bakanlık ve Ajans hatta bir kısım medya tarafından ısrarla tartışmaya açılıp aslına uygun yapılmasını isteyen sendikamız başta olmak üzere demokratik kitle örgütleri AKM’nin yapılamamasından dolayı sorumlu tutulmaya çalışıldı.

Hatta daha ileri gidilerek mahkeme hedef gösterildi ve AKM panolarına “Mahkemenin aldığı karar nedeniyle AKM yapılamamaktadır.” afişleri bile asıldı.

AKP hükümetinin kültür ve sanata saldırıları

Geçtiğimiz dört yıl içinde, AKP hükümetinin kültüre ve sanata yönelik saldırıların hem hedefi hem de önemli bir simgesi haline gelmiş olan AKM’nin tadilat gerekçesiyle yıkılmayacak olması, basına yansıtıldığı gibi Kültür ve Turizm Bakanlığının başarısı değil, sendikamız, Mimarlar odası ve çok sayıda diğer kültür ve sanat örgütünün kararlı mücadelesi ve ısrarlı takibinin sonucudur.

Hangi proje bilinmiyor

AKM’nin geleceği için belleğimize, sanatımıza, hakkımıza sahip çıkmak için alandaki demokratik kitle örgütleriyle onlarca eylem gerçekleştirdik. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa uygun onarım yapılmasını istedik. Uzun bir mücadele ve takip neticesinde, sonunda AKM’nin yaklaşık onarım maliyetinin yarısına yakını Sabancı Holding’ten alınarak yapılacağı Bakanlık tarafından basına yansıtıldı; ancak Koruma Kurulundan geçen projenin Tabanlıoğlu Mimarlıkla uzlaşmaya varılan proje olup olmadığı hala bilinmemektedir. Sabancı Holding’in AKM’nin aslına uygun yapılması koşulu getirmesini ise memnun edici bir söylem olarak kabul etmekteyiz.