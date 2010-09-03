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Kültür Bakanı'ndan Tarkan’a destek

Çevre Bakanı Eroğlu’nun su altında kalacak Allianoi antik kentiyle ilgili açıklamaları nedeniyle 'Burnunu sokmasın' dediği Tarkan’a Kültür Bakanı Günay’dan dest

03 Eylül 2010 03:00

T24 - Çevre Bakanı Veysel Eroğlu’nun su altında kalacak Allianoi antik kentiyle ilgili açıklamaları nedeniyle “Burnunu sokmasın” dediği Tarkan’a Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’dan destek geldi. Günay, “Tarkan’ı kutluyorum” dedi.
 

Sanatçı Tarkan, geçtiğimiz günlerde Facebook’ta sular altında kalacak Allioni Antik Kenti’yle ilgili değerlendirmeler yapmıştı.


Tarkan, ''Allianoi'nin korunması için alınan hukuk kararının uygulanmıyor olmasına üzüldüm'' demişti.


Tarkan’a tepki gösteren Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ise "Sanatçı arkadaş sanatıyla ilgilensin. Herkesin bir ihtisası vardır. Herkesin bilmediği bir konuya burnunu sokarsa çok yanlış olur" diye konuşmuştu.


Bakan Eroğlu şöyle demişti: ''Alliaoni diye bir yer yoktur. bu tamamen Paşa Ilıcası adıyla bilinen bir kaplıcadır.”



Günay:Kutluyorum


Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Bakan Eroğlu’nun eleştirdiği Tarkan’a arka çıktı.


Günay, Çevre Bakanı Eroğlu’nun sözlerinin amacını aştığını söyledi.


Kültür Bakanı Günay, “Sorumluğundan dolayı Tarkan’ı kutluyorum” dedi.

 

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