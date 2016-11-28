Kültür Bakanı: Memleket sıkıntılı günlerden geçiyor, dua bekliyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Memleket sıkıntılı günlerden geçiyor. Sağdan soldan, hani 'su uyur düşman uyumaz’, durmadan birtakım şeyler oluyor. Tamam biz de gece gündüz teyakkuzda olalım, gayret edelim ama her işin başı dua. Onun için sizlerden bilhassa annelerden dua bekliyorum. Türkiye bunları aşacak. Zaten Türkiye bunları aşacağı için bu kadar azmış vaziyetteler” dedi.

Bakan Avcı, Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde Kaymakam Mehmet İcik'i ziyaret eden ve ardından AKP Mahmudiye İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

​Antalya'da bir uluslararası bir turizm kongresine katıldığını ve orada yetkili bir kişinin Almanlara sunum yaptığını belirten Avcı, bu toplantıda şunların konuşulduğunu aktardı:

''Görsel sunumunun bir tarafında 15 yıldır Türkiye'nin başına gelenler. 28 Şubat, parti kapatma davası, müdahaleleri ele almış. Diğer tarafta ise ekonomi nereden nereye gelmiş, bölünmüş yollarda kaç kilometre gittik, eğitim nereden nereye geldi, bunları anlatmış. Türkiye'nin ne kadar sağlam bir ülke olduğunu, bütün bunlar olmasına rağmen Türkiye'nin bunları yaptığını anlattı.

“Sonra dedim ki 'Bu dediklerin doğru ama başka türlü de anlatılabilir. Bir başka açıdan bakarsan Türkiye bu iyi işleri yaptığı için bu melanetleri yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin önünü kesmek için bunları yapıyorlar.' Yani yapılan iyi hizmetler olduğu için çelme takmak, çomak sokmak için gayret ediyorlar. Ama çok şükür milletimiz sabırla, ferasetle, basiretle ve dualarımızla bunları geride bırakacak. Biz inşallah çocuklarımıza torunlarımıza, gençlerimize çok daha güzel, huzurlu önü açık bir Türkiye bırakmak inşallah hepimize nasip olacak."