Kültür Bakanı "Dali" sergisine hayran kaldı

‘Dali’den rekor beklentisi

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sakıp Sabancı Müzesinin (SSM) sanatseverlere, Salvador Dali gibi 20'nci yüzyıla damgasını vurmuş emsalsiz bir sanatçıyı yakından tanıma fırsatı verdiğini söyledi.Akbank'ın 60'ıncı yılı kutlamaları kapsamında SSM'de düzenlenen "İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali" sergisinin açılışında konuşan Günay, sanatseverleri, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'deki sanat meraklılarını dünya sanatının en seçkin örnekleriyle buluşturan SSM yetkililerine ve serginin gerçekleşmesinde katkısı bulunanlara teşekkür etti.SSM'nin daha önce sanatseverleri, Rodin, Picasso ve Abidin Dino ile buluşturduğunu, bugün ise Salvador Dali gibi 20'nci yüzyıla damgasını vurmuş emsalsiz bir sanatçıyı yakından tanıma fırsatı verdiğini ifade eden Günay, şöyle konuştu:"Dali, bizi gülümseten eserleriyle bir çağa damgasını vurdu. İnsan aklının sınırsızlığını, düşüncenin akışkanlığını, zekanın disiplinsizliğini, bir sanat eserinde bir dehanın nasıl buluşturduğuna ilişkin çarpıcı örnekler verdi.20'nci yüzyılda büyük gelişimi yakalayan, bir tuvalde birçok şeyi düşündüren, yeniden değerlendirme fırsatı veren, zaman zaman düşünürken aklımızı kalıpların dışına çıkaran bir dahidir Salvador Dali. Gerçekten bu emsalsiz sanat etkinliği için hepinize teşekkür ediyorum."Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer de Akbank'ın 60'ıncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ünlü sanatçı Salvador Dali'nin değerli eserlerini İstanbullularla buluşturmaktan büyük gurur duyduklarını dile getirdi.Dinçer, eğer Sakıp Sabancı'nın vizyonu ve tutkusu olmasaydı, bugün Dali'nin, daha önce Abidin Dino, Picasso gibi sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan SSM'nin İstanbul'a kazandırılamayacağını ifade etti.Sakıp Sabancı'nın vizyonuyla başlayan yolculuğun, dünya müze standartlarına sahip bu nadide müzenin ortaya çıkmasını sağladığını kaydeden Dinçer, "Sakıp bey ve ailesi, bu mekanı, içinde yaşadıkları aile evini, bu toprağın insanlarıyla paylaşmanın daha doğru olacağını düşünerek, bir müzeye dönüşmesi için ön ayak oldular. Kendisini şükranla anıyoruz, nur içinde yatsın" diye konuştu.Akbank'ın 60 yıllık başarılı geçmişinin, Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Erol Sabancı'dan ayrı düşünülemeyeceğini belirten Dinçer, Erol Sabancı'nın liderliği ve vizyonunun Akbank'ın başarısına yön verdiğini söyledi.Gala-Salvador Dali Vakfı Başkanı Ramon Boixados da vakfın 1983'te Salvador Dali tarafından kurulduğunu ve Dali'nin tüm sanatsal mirasının vakıf tarafından yönetildiğini kaydetti.Boixados, "İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali" sergisinin, eserlerin tamamı vakıf koleksiyonlarından oluşan İspanya dışındaki en büyük sergi olarak izlenime sunulduğunu söyledi.SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer de sergide 385 eserin yer aldığını belirterek, serginin, bir kısmı Dali tarafından çekilen belgesel ve resimlerle zenginleştirildiğini anlattı.Gala-Salvador Dali Vakfı yöneticilerine ve başta Suzan Sabancı Dinçer olmak üzere tüm Akbank yöneticilerine teşekkür eden Ölçer, onların desteği olmasaydı böyle büyük bir serginin gerçekleştirilemeyeceğini dile getirdi.Sergiyle, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması yolunda büyük mesafe katedildiğini düşündüğünü belirten Ölçer, bundan sonra da çıtayı yüksek tutarak çeşitli sergiler gerçekleştireceklerini kaydetti.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katılımıyla gerçekleştirilen serginin açılış gecesine, merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, kızı Sevil Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Akbank Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Erol Sabancı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in eşi Haluk Dinçer, Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, iş adamları Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Halis Komili, Nezih Barut, gazeteciler İsmet Berkan, Ertuğrul Özkök, Ergun Babahan, Doğan Hızlan, Nazlı Ilıcak ve Ruhat Mengi'nin yanı sıra Sabancı Holding şirketlerinin üst düzey yöneticileri, bazı ülkelerin büyükelçileri ile sanat, medya ve iş dünyasından temsilciler katıldı.