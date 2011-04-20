-KULP'TA ÇATIŞMA DİYARBAKIR (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyesi bir grup arasında dün çıkan çatışmanın sürdüğü bildirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kulp ilçesi İslamköy köyü Kalesor Mahallesi mevkisinde dün saat 10.35 sıralarında köyün emniyetini sağlamak maksadıyla Diyamirga Tepesi'nin 2 kilometre kuzeyinde görevlendirilen geçici köy korucu timinin yer değiştirdiği sırada bir grup terör örgütü mensubu ile karşılaştığı, teröristlerin ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Bunun üzerine 'dur ve teslim ol' ikazı yapılmış, teröristlerin ateşe devam etmeleri üzerine karşılıklı çatışma çıkmıştır. Olayın öğrenilmesi üzerine Kulp Jandarma Komutanlığınca 2 adet karma tim ile 1 adet geçici köy korucusu timi olay bölgesine sevk edilmiş, timlerin olay bölgesine ulaşmaları ile saat 15.00 sıralarında terör örgütü mensupları ile tekrar temas sağlanmış olup çatışma halen devam etmektedir. Olayla ilgili Kulp Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş, talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlanmıştır. Olayda can kaybı meydana gelmemiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.''