Kulp'ta 4 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kulp İlçesi\'ne bağlı 4 köy ve mezrada 17 Kasım günü saat 05.00\'de uygulanan sokağ çıkma yasağı, bugün saat 05.00\'den itibaren kaldırıldı.

Kulp İlçesi\'ne bağlı Alaca Köyü ve bağlı 3 mezrada bugün sona eren sokağa çıkma yasağıyla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Kulp İlçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kulp ilçesine bağlı olan; Alaca Köyüne bağlı Meydan Mezrası, Billurderesi Mezrası ve Şenyayla Mezrası) 17 Kasım 2017 Cuma günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 05.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz\" denildi.

