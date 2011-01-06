-KULP'TA 2 TERÖRİST CESEDİ ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Diyarbakır'da iki terörist cesedi bulundu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince dün saat 09.00'da yapılan faaliyet esnasında, iki terörist cesedi ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu. Şırnak'ın Uludere ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince alınan bir duyum üzerine ise, dün saat 09.00'da, teröristlerce kayalıkların arasına gizlenmiş halde 5 antipersonel mayın ve 10 fünye bulundu. Bulunan mühimmatlar yerinde imha edildi. Siirt'in Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde de, dün saat 11.00'de bölücü terör örgütü mensuplarınca mağara içerisine gizlenmiş 1 makineli tabanca, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ile muhtelif yaşam malzemesi bulundu.