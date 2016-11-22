"Külliye'de yapılan aramada böcek çıkmadı"

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, 15 Temmuz'un ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geniş kapsamlı bir arama yapıldığını, dinleme, kayıt ya da benzeri bir cihaza rastlanmadığını yazdı.

Yapılan değerlendirmelerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tutuklanan başyaveri Ali Yazıcı'nın ‘mobil böcek’ kullanarak izleme ve dinleme yaptığı öne sürüldü.

Murat Çelik'in "Külliye’de böcek çıkmadı" başlığıyla yayımlanan (22 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başyaveri Ali Yazıcı tutuklandıktan sonra ‘fuat avni’ adıyla bilinen twitter hesabından paylaşımlar kesildi. Yazıcı ve diğer yaverlerin ‘mobil böcek’ kullanarak izleme ve dinleme yaptıkları değerlendiriliyor



15 Temmuz’dan kısa bir süre sonra, Ankara Beştepe’de, hummalı bir çalışma vardı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kapsamlı bir ‘böcek araması’ yapıldı darbe girişimiyle birlikte ortaya çıkan gerçekler üzerine.



Ayrıntılara geçmeden ‘haber’i vereyim:



Külliye temiz çıktı. Binada yapılan detaylı aramada dinleme, kayıt ya da benzeri bir cihaza rastlanmadı.



Araçlar da arandı



Özellikle Beştepe’de, Külliye mesaisi başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buradaki önemli toplantıları sırasında, ortam dinlemesi ya da kayıt tehdidine karşı teknolojik önlemler hep alınmıştı.



Ancak bu tedbirlere rağmen, hatırlarsınız, özellikle Twitter’daki Fuat Avni hesabından atılan mesajlar kesilmemişti.



Fuat Avni adıyla yayın yapan o hesaba, birden çok kaynaktan bilgi geldiği tahmin ediliyordu. Bunlar arasında Erdoğan’ın çok yakınında olan kişi ya da kişilerin bulunduğu da ortadaydı.



Daha önce de belli aralıklarla taranan ve herhangi bir cihaza rastlanmayan Külliye, 15 Temmuz’un hemen sonrasında bir kez daha arandı. Başta Cumhurbaşkanı’nın makam odası ve o kat olmak üzere çok kapsamlı bir ‘böcek’ araması yapıldı. Tabiri caiz ise binanın her santimetre karesi tarandı. Bu arada, Erdoğan ve yakın çalışma arkadaşlarının kullandığı makam araçları da unutulmadı. Sonuçta, Beştepe ve otomobiller temiz çıktı.



Hep özel kalemdeydi



Binanın ve makam araçlarının ‘temiz’ olduğunun ortaya çıkması üzerine, Fuat Avni’nin ‘içerideki’ kaynağının, 15 Temmuz’un hemen ardından yakalanan, tutuklu eski Albay Ali Yazıcı olduğu görüşüne varıldı. Yani Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri... Onun bulunmadığı yer ve dönemlerde de, diğer FETÖ mensubu yaverlerin.



Bu tespitin en somut kanıtı da, Yazıcı ve yardımcılarının cezaevine girmesiyle birlikte söz konusu hesaptan yapılan paylaşımların kesilmesi oldu.



Ali Yazıcı’nın, görevde olduğu süre boyunca, Cumhurbaşkanı’nın yanında olmadığı zamanlarda, kendi odasında değil, sürekli Özel Kalem Müdürlüğü’nde oturduğu bilgisi de bu noktada ayrı bir önem kazanıyor.



Yapılan değerlendirme - itiraflarında yer aldığı şekilde - Genelkurmay Başkanlarını dinleyen emir subayları gibi Yazıcı ve diğer yaverlerin de ‘mobil böcek’ kullanarak izleme ve dinleme yaptıkları yönünde.



Başyaver ve yaverlerin Fuat Avni hesabına ‘taşınabilir böcek’ yöntemiyle bilgi aktardıkları söyleniyor. Yani bir şekilde üzerlerinde taşıdıkları böcekleri makama getirip, mesai saatlerinde kullandıktan sonra tekrar dışarı çıkararak, periyodik olarak bağlantıda bulundukları kişilere aktardıkları...



Böcekler ve böcek ilaçları!



‘Böcek’ olarak adlandırılan teknolojik mikro cihazlar; bulunduğu yerden gizli olarak ses, görüntü ya da veri aktaran sistemlerin çok farklı tip, model ve işlevleri var.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, Ankara Subayevleri’ndeki çalışma ofisinde, seyyar bir çoklu prizin içinde bulunan gibi sürekli enerji kaynağına bağlı olanlar da var, tesisat içi tabir edilen sabitleri de...



Kıyafet üzerinde taşınabilen, örneğin bir subay üniformasının apoletlerindeki yıldızların içine yerleştirilebileni de var, bir dolmakaleme gizlenebileni de...



Ortam dinleme yani çalıştığı ortamdaki sesi uzaktaki kayıt cihazına aktaran yansıtıcılar, doğrudan ses kaydı yapanlar, gizli kameralar... Modern çağ ajanlarının son teknoloji ürünü oyuncaklarında çeşit çok.



Ve tabii bu tehdidin panzehirleri...



Böcekleri işlevsizleştiren jammer yani sinyal kesiciler, aktarımı engelleyin frekans perdeleri ve tabii herhangi bir yerde böcek olup olmadığını tespit eden arama sistemleri.



Ankara’da, MİT ve Emniyet İstihbarat’ın elinde; uzaktan gönderilen sinyalle aktive olan ve o ana kadar yerleştirildiği yerde ‘uyuyan böcekleri’ de bulabilecek kadar kadar gelişmiş dedektörler var.

