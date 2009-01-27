Küllerimi ışınla Scooty!

Bir zamanların ünlü "Uzay Yolu" televizyon dizisinin yaratıcısı Gene Roddenberry ve karısının külleri uzaya gönderilecek.



Külleri uzaya götürecek şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, dizi filmde bazı roller alan Majel Roddenberry, kocasından 17 yıl sonra geçen aralıkta 76 yaşında öldü. Şirket, Majel’in böylece, "kocasıyla birlikte uzaya seyahat etme rüyasını" öldükten sonra gerçekleştireceğini bildirdi.



Aynı şirket, Gene Roddenberry'nin küllerinin minik bir kısmını 1997'de uzaya "gömmüştü."



Roddenberrylerin küllerinin uzaya ne zaman götürüleceği belirtilmedi. Külleri taşıyan kapsül füzeye konulacak ve füze, kainatın sonsuzluğunda ilerleyecek.



"Uzay Yolu" dizisinde "Scooty" rolünü oynayan aktör James Doohan'ın külleri de 2007 nisanında New Mexico eyaletinde füzeyle havaya fırlatılmış, füze 100 km irtifa kazanıp uzaya dokunduktan sonra öngörüldüğü üzere yere düşmüştü.



Şirket, külleri 2 bin 495 dolara dünya yörüngesine, 9 bin 995 dolara Ay'a, 12 bin 500 dolara da uzay sonsuzluğuna bırakıyor.

