Kullanıcı sayısı 1,8 milyara ulaşan Facebook kâra doymuyor

Sosyal ağ Facebook, 2016 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre Facebook kullanıcı sayısı 2016 yılı üçüncü çeyrek sonunda 1,8 milyara ulaştı. Aylık aktif kullanıcı sayısını son 3 ayda 76 milyon artıran Facebook’un aktif kullanıcı sayısı da 51 milyon artışla 1,18 milyara çıktı.

Yıllık bazda günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 17, aylık aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 16 artan Facebook’un, mobildeki aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 20, mobildeki günlük aktif kullanıcı sayısı da yüzde 22 yükseldi.

Eylül 2016 itibariyle 1 milyar 788 milyon aylık aktif kullanıcısı olan Facebook’un bu kullanıcılarının 1 milyar 658 milyonu mobilden geldi. Diğer bir deyişle sosyal ağın kullanıcılarının yüzde 93’ü mobil cihazlar üzerinden geldi. 1,8 milyar kullanıcının yüzde 66’ının günde en az bir kez girdiği Facebook’un mobildeki günlük aktif kullanıcı sayısı ise 1 milyar 91 milyon oldu.

Facebook’u sadece mobil cihazları üzerinden kullananların sayısı ise sosyal ağın tarihinde ilk kez 1 milyarı aştı.

Kullanıcı başına geliri 4 dolar

2016 yılının üçüncü çeyreğinde 7 milyar dolar gelir elde eden Facebook’un gelirleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 9, bir önceki yıla göre ise yüzde 56 arttı. Gelirlerinin yüzde 97’sini reklamdan elde eden sosyal ağın, geçen çeyrekteki toplam reklam gelirleri 6,8 milyar dolar oldu.

Facebook’un kullanıcı başına geliri ise ilk kez 4 doları geçti. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise bu rakam 2.97 dolardı. Facebook’un ABD ve Kanada’daki kullanıcı başına geliri 15 doları aşarken, Avrupa’da 4,7 dolar, Asya-Pasifik’te 1,9 dolar, diğer bölgelerde ise 1,2 dolar oldu.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde sosyal ağın net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 165 artışla 2,4 milyar dolara çıktı.

‘Video içeriği öne çıkaracağız’

Sonuçları yukarıdaki video ile kişisel Facebook hesabından paylaşan Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, “İyi bir çeyrek daha geçirdik. Bundan sonra uygulamalarımızda video içeriği öne çıkaracak, 10 yıllık teknoloji yol haritamız üzerinde ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Analistlerin beklentilerini aşan finansal ve operasyonel sonuçların, Facebook hisselerine yansıması ise negatif yönde oldu. Açılış öncesi işlemlerde Facebook hisseleri yüzde 8’den fazla değer kaybetti. Bu gelişmede, Facebook’un yatırımcılara yaptığı sunumda, 2017 yılındaki çeyreklerde gelir büyümesinin düşeceği yönündeki öngörüleri etkili oldu.