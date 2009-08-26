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Yaşam

Kullandığı traktörün altında kaldı

Mardin'den Manisa' ya mevsimlik işçi olarak giden Çiftçioğlu ailesinin 16 yaşındaki oğlu, traktörün altında kalarak öldü

26 Ağustos 2009 03:00

Mardin'den Manisa' ya mevsimlik işçi olarak giden Çiftçioğlu ailesinin 16 yaşındaki oğlu, traktörün altında kalarak öldü

Yeni Harmandalı köyü sınırlarında meydana gelen trafik kazasında, tarladan topladığı domatesleri köye götüren Nesrullah Çiftçioğlu hakimiyetindeki plakasız traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonrasında kullandığı traktörün altında kalan Çiftçioğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Acı haberi alıp kısa sürede olay yerine gelen baba Siraç Çiftçioğlu, "Oğlumu memlekete götürmek için gelmiştim. Fakat şimdi kaderde onun cenazesini götürmek varmış" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı, konuyla ilgili soruşturmayı çok yönlü biçimde sürdürmeye başladı.

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