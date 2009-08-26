Kullandığı traktörün altında kaldı

Mardin'den Manisa' ya mevsimlik işçi olarak giden Çiftçioğlu ailesinin 16 yaşındaki oğlu, traktörün altında kalarak öldü
Yeni Harmandalı köyü sınırlarında meydana gelen trafik kazasında,
tarladan topladığı domatesleri köye götüren Nesrullah Çiftçioğlu
hakimiyetindeki plakasız traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması
sonucu devrildi. Kaza sonrasında kullandığı traktörün altında kalan
Çiftçioğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Acı haberi alıp kısa sürede olay yerine gelen baba Siraç Çiftçioğlu,
"Oğlumu memlekete götürmek için gelmiştim. Fakat şimdi kaderde onun
cenazesini götürmek varmış" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Jandarma
ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı, konuyla ilgili soruşturmayı çok yönlü
biçimde sürdürmeye başladı.