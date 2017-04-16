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Kullandığı oyun fotoğrafını çekti, polise kafa attı

Cep telefonuyla fotoğraf çeken kişi, sandık müşahitleriyle tartıştı

16 Nisan 2017 18:51

Denizli'de referandum için kullandığı oyun fotoğrafını çekince sandık görevlilerinin tutanak tutmak istediği A.K., binadan ayrılmaya çalışırken kendisini durduran polis memura kafa atıp, kaşını yardı. Gözaltına alınan A.K., emniyete götürüldü.

DHA’da yer alan habere göre, bugün saat 11.00 sıralarında, Merkezefendi İlçesi'ndeki Reşat Vural İlkokulu'ndaki 2087 nolu sandığa gelen A.K., oyunu kullandıktan sonra cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Bunu gören sandık görevlileri, A.K. hakkında tutanak tutmak istedi. İtiraz eden A.K., okul binasından çıktı. Sandık görevlilerinin konuyu polise bildirmesi üzerine A.K., görevli polisler tarafından durdurulmak istendi.

Ancak A.K., iddiaya göre, görevli polis memuru Ahmet Korkmaz'a kafa atarak kaşını yardı. Yaralanan polis memuru Korkmaz, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K. ise kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sandıkların bulunduğu yerlerde, seçmenlerin fotoğraf çekemeyeceği konusunda uyarı yazısının asılı olduğu belirtildi.

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