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Kullandığı aracın altında kalıp öldü

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kaldırıma çarpan otomobilden fırlayan Enes Beşkaya (23) aracın altında kalarak yaşamını yitirirken, 2 arkadaşı ise yaralandı

06 Mayıs 2018 17:32

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, kaldırıma çarpan otomobilden fırlayan Enes Beşkaya (23) aracın altında kalarak yaşamını yitirirken, 2 arkadaşı ise yaralandı.
Kaza saat 02.00 sıralarında, Darıca Tuzla Caddesi\'nde meydana geldi. Bir yakınlarının kına gecesinden dönen Esen Beşkaya yönetimindeki 34 GP 4372 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kaldırıma çarpan otomobilden fırlayan Enes Beşkaya, aracın altında kalırken, arkadaşları Ö.Y. (18) ile M.G. (20) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Enes Beşkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ö.Y. ve M.G. ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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