Kulislere göre AKP'de olağanüstü kongre tarihi 28 Mayıs

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında “yönetici atama yetkisi devri”yle zirveye ulaşan kriz, AKP'de olağanüstü kongre sürecini başlattı. 27 Ağustos AKP'nin 1. Olağanüstü Kongre'sinde Erdoğan'ın isteğiyle genel başkan seçilen ve başbakanlığa atanan Davutoğlu, 2. Olağanüstü Kongre'de aday olmayarak genel başkanlık ve Başbakanlık görevlerini bırakacak. Ankara'daki kulis bilgilerine göre 2. Olağanüstü Kongre için 28 Mayıs'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın görevi selefi Abdullah Gül'den devralmadan, 27 Ağustos 2014'te toplanan AKP 1. Olağanüstü Kongresi'nde genel başkan seçilen ve ardından Başbakan olarak atanan Ahmet Davutoğlu'nun dönemi yaklaşık 21 ay sürdü.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, istifa edeceği iddiaları gölgesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de 1 saat 40 dakika görüştü. Görüşmenin ardından Davutoğlu Başbakanlık Resmi Konutu'na giderek danışmanlarıyla bir araya geldi. Kongre kararı AKP kulislerine yansıdı, Davutoğlu'nun aday olmayacağı ortaya çıktı. Davutoğlu, bugün saat 11.00'de AKP MYK'yı toplayacak, ardından bir basın toplantısıyla gazetecilerin karşısına çıkacak.

Yeni AKP Genel Başkanı ve Başbakan adaylığı için konuşulan isimlerin Ulaştırma BakanıBinali Yıldırım, Enerji Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu olduğunu söyledi. Milliyet gazetesi ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'i Genel Başkan adayları arasında gösterdi. Davutoğlu, 2. Olağanüstü Kongre'de aday olmayarak genel başkanlık ve Başbakanlık görevlerini bırakacak. Ankara'daki kulis bilgilerine göre 2. Olağanüstü Kongre için 28 Mayıs'ta yapılacak.