Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında, olası erken seçim üzerinden Türkiye’deki siyasi yapıyı değerlendirdi. İktidarın, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi’ne karşı tutumuna dikkati çeken Takan, 23 Haziran seçimlerini kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı korku duyulduğunu ifade etti.

“Duyduğuma göre, Ekrem İmamoğlu, ülke genelinde ‘Türkiye Ölçeği Araştırmaları yaptırıyormuş. Siyasi konular, liderler, Cumhurbaşkanlığı… Ama esas konu, kendisi etrafında cumhurbaşkanlığı adaylık süreci ile ilgiliymiş. Kulislerde, Ekrem İmamoğlu’nun hareketinin ismini ‘Halk Hareketi’ne çevireceği yönünde iddialar dolaşıyor” diyen Takan, devamında şunları kaydetti:

“Sarayın, Ekrem İmamoğlu korkusuna hak vermek lazım!.. İstanbul’da ağır bir yenilgi aldıkları mahalli seçim onlar için gerçekçi bir laboratuvar oldu… Binali Yıldırım’ın 13 bin farkla kaybettiği ilk turda SP adayına 103 bin oy çıkmıştı.

İYİ Partiyi parçalayıp Millet İttifakı’ndan koparamadılar. Şimdi, Saadet Partisine çullanıyorlar, Yeni İttifak formülleri ile seçmenin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar… CHP’de malum iç çekişmeleri ile sarayın değirmenine su taşıyor!..

Bu da tutmazsa bakalım daha ne formüller göreceğiz!..”

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