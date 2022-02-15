Kulis: "YÖK Başkanı, baraj konusunu üyelere son anda haber verdi, tartışılmasına izin vermedi"

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversiteye girişte baraj puanını kaldırmasıyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, eğitim kulislerinde konuşulanları aktardı.

Pehlivan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre YÖK Başkanı Erol Özvar, baskın bir toplantıyla kararı hayata geçirirken, müzakere etmek isteyen üyelere müsaade etmedi ve çalışma yapılıp yapılmadığını soranlara rapor sunmadı.

Pahlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sahi, birdenbire nereden çıktı bu karar? Eğitim kulislerinde söylenti üstüne söylenti... En çok konuşulan ise şu:

'Karar kamuoyuna açıklanmadan önce YÖK Başkanı ani bir genel kurul kararı almış. Ve kurul üyeleri ile Zoom programı üzerinden toplantı yapılmış. Gündem konusu toplantı başlamadan sadece 15 dakika önce kurul üyelerine iletilmiş. YÖK Başkanı baraj puanının kaldırılmasıyla ilgili müzakere etmek isteyen kurul üyelerine müsaade dahi etmemiş. 20 dakika içerisinde de tartışmayı bitirmiş. Hatta bu tarihi kararla ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını soran üyelere hiçbir rapor dahi sunulmamış.'

Yani yüz binlerce gencin hayatını etkileyecek sistem değişikliğinin, baskın bir toplantıyla hayata geçirildiği ileri sürülüyor.

Şunu da yazarak bitireyim: Bu iddiaları dillendirenler, YÖK Başkanı’nın arkasındaki beyne, danışman Bekir Gür’e işaret ediyor. Gür’ün Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkilerine de dikkat çekiliyor. Eğitim camiasında etkisi yükselen Gür’den rahatsız olanların sayısının da gün geçtikçe arttığı öne sürülüyor."

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