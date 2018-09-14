Kulis: Yerel seçimde Ankara, Balıkesir ve İstanbul'da sürpriz olabilir

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, yerel seçim öncesi Ankara’da siyasi parti genel merkezlerine yakın lokantalarda bol bol aday adayı gördüğünü ve sohbetlerde önemli kulisler işittiğini belirterek, "Ankara, Balıkesir ve İstanbul’da sürpriz olabilir" vurgusu yaptı. Yazar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul, Ankara ve Balıkesir belediye başkanlarının icraatlarından memnun olduğunu, başkanların yeniden aday olabileceğinin konuşulduğunu belirtti.

Deniz Zeyrek'in yerel seçim öncesi parti merkezlerindeki kulislere yer verdiği, "Ankara, Balıkesir ve İstanbul’da sürpriz olabilir" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Selamlaşıp oturduktan sonra konu hemen CHP’deki tartışmalara geldi. Gürsel Tekin “Partinin bir kök budamaya ihtiyacı var. O ağaçların gövdesi gibi partinin genel ilkeleri üzerine yeniden yeşermesi gerekiyor” dedi.

Doğrusunu isterseniz CHP’nin genel sorunlarından daha çok güncel konularla ilgiliydim. Hemen konuyu değiştirip kitabın ortasından İstanbul’a aday olup olmayacağını sordum. Tereddütsüz “Adayım” dedi. Sonra da ‘İstanbul’u kazanma stratejisi’ni anlattı. Kadıköy’den, Bakırköy’den, Beşiktaş’tan, Şişli’den değil; Sultangazi, Sultanbeyli, Bağcılar, Esenyurt gibi ilçelerden söz ediyordu. İstanbul’un demografik durumunu, seçmen eğilimlerini iyi çalışmıştı. Sözünü ettiğim ilçelerdeki partilerinden hoşnut olmayan HDP-AK Parti tabanına dikkat çekti ve o oylara göz koyduğunu vurguladı.

İstanbul'da taban ittifakı kaçınılmaz

İstanbul’un geçmişteki yerel seçim sonuçlarına baktım. 1994’te soldaki ve merkez sağdaki parçalanma sayesinde (ANAP yüzde 22, DYP yüzde 15 ve SHP yüzde 20, DSP yüzde 12) Refah Partisi seçimi sadece yüzde 25 oy oranı ile kazanmıştı. Son üç yerel seçimde ise AK Parti ile CHP’nin etrafında fiili taban ittifakları oluşmuş vaziyette. 2014’teki son seçimlerde AK Parti yüzde 48’e, CHP yüzde 40’a ulaşmıştı. Buna karşın genel seçimlerde yüzde 10’larda olan üçüncü partiler yerel seçimlerde yüzde 4-5 seviyelerine inmişti. Anlayacağınız, 2019’da İstanbul’da MHP tabanının desteği olmadan AK Parti’nin, HDP tabanının desteği olmadan CHP’nin şansı düşüyor. Yaptığımız görüşmeden çıkardığım, Gürsel Tekin bu durumu CHP’deki diğer adaylara göre kendisinin avantajı olarak görüyor.

‘Üç başkan aday olabilir'

Bu aralar Ankara’da siyasi parti genel merkezlerine yakın lokantalarda bol bol aday adayı görüyorum ve sohbetlerde önemli kulisler işitiyorum. O sohbetlerden birinde bir AK Partili, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkan değişikliği yapılan kentlerde yeni belediye başkanlarından memnun olduklarına dair sözlerini hatırlattı ve şöyle dedi: “Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul, Ankara ve Balıkesir belediye başkanlarının icraatlarından memnun. Üçü de yeniden aday olursa şaşırmam” dedi. İstanbul’u bilmiyorum ama Balıkesir ve Ankara için benzer cümleler duymuştum ve mevcut başkanlar aday yapılırsa şaşırmayacağım."

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