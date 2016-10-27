Kulis: Türkiye'ye dönmeyen 'FETÖ'cüler vatandaşlıktan çıkarılacak

Hükümetin darbe girişimi soruşturmaları kapsamında aranan ve yurt dıiında olduğu belirlenen 'FETÖ' üyesi olduğu iddia edilen kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması için düğmeye bastığı ileri sürüldü. Kulislere yansıyanlara göre 'FETÖ' üyesi olduğu iddia edilen kişilere dönmeleri için süre verilecek, bu süre içinde yurda dönmeyenler vatandaşlıktan atılacak.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın kulis haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda, "Onlar kaçacak, biz kovalayacağız dedik. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacak" diyerek 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına bulunan 'FETÖ'cülerin vatandaşlıktan çıkartılması gerektiği mesajı verdi. Erdoğan, 'FETÖ' ile mücadele konusunda önümüzdeki günlerde farklı adımlar atacaklarını da belirtti. Hükümet 'FETÖ'cülerin vatandaşlıktan çıkartılması için yeni bir çalışma başlattı.

Önümüzdeki günlerde son şekli verilip hayata geçirilecek düzenleme kapsamında yurt dışına kaçan 'FETÖ'cülere geri dönmeleri için bir süre verilecek. Örneğin, "... Mayıs 2017'ye kadar Türkiye'ye dönüş yapmayanlar" denecek. Bu süre içinde Türkiye'ye dönüş yapmayan 'FETÖ'cülerin hepsi vatandaşlıktan atılacak. Dönüş için kaç aylık bir süre verileceği çalışmalar sonrasında netleşecek. Hükümetin, vatandaşlıktan çıkarmaya ilişkin düzenlemeyi kanun hükmünde kararname olarak gündeme getirmeyi planladığı öğrenildi. Düzenleme daha sonra Meclis'ten geçirilip yasalaştırılacak. Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra mevcut sistemde olduğu gibi Bakanlar Kurulu'nun kimlerin vatandaşlıktan çıkartıldığına ilişkin listeler Resmi Gazete'de yayınlanacak.

İadeler açısından bakılıyor

Hükümet, 'FETÖ'cülerin vatandaşlıktan çıkartılmasının Türkiye'nin iade talepleri açısından bir sorun oluşturup oluşturmayacağına da bakıyor. Uluslararası sözleşme ve uygulamalar bu kapsamda mercek altına alındı. AKP'li hukukçular, iadelerin uluslararası hukuka göre yürüdüğünü, vatandaşlıktan çıkarma kararlarının bunu etkilemeyeceğini belirtiliyor. Önümüzdeki aylarda başlayacak darbe ve 'FETÖ' davalarının akışının etkilenmemesi, hızla sonuçlanması, 'FETÖ'cülerin davaları provoke edip yeni bir algı operasyonu başlatmalarını önlemek için de bazı çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, 'FETÖ' davalarında salonda yer alacak avukatların sayısına dönük sınırlama getirilecek. Böylece bir kişiyi onlarca avukatın savunması, mahkeme salonun dolması ve davanın ilerlemesinin yavaşlamasının önüne geçilecek.