Kulis: Türkiye, Hollanda'yı BM, AGİT ve Avrupa Konseyi'ne şikâyet edecek

Türkiye'nin, 11 Mart gecesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya eşlik eden Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel’i diplomatik dokunulmazlığı olmasına karşın gözaltına alan, diplomatik plakalı araçlara el koyan ve Rotterdam Başkonsolosluğu'na erişimi yasaklayan Hollanda’yı aynı anda 3 uluslararası kuruluşa birden şikayet edeceği belirtildi. Hürriyet'ten Serkan Demirtaş'ın Dışişleri kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türkiye 11 Mart gecesi Rotterdam’da yaşananlarla ilgili olarak bugün Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) başvuruda bulunarak Hollanda’nın 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’ni ihlal ettiği şikayetinde bulunacak.

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4 saat hücrede tutuldu

11 Mart gecesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel eşlik ediyordu. Bakan Kaya’yı Rotterdam Başkonsolosluk binasına 30 metre kala durduran Hollanda polisi, Maslahatgüzar Yüksel’i gözaltına almıştı. Yüksel, Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndan onaylı diplomat kartını göstermesine karşın yaklaşık 4 saat hücrede tutulmuş ve iletişim kurması engellenmişti. Hollanda polisi, Bakan Kaya’nın içinde bulunduğu ve yine diplomatik dokunulmazlığı bulunan aracın şöförünü de gözaltına almıştı. Bakan Kaya, aynı aracı kullanan bir Hollandalı polis tarafından Almanya’ya geri götürülmüştü.

Viyana Sözleşmesi'nin açık ihlali

Hürriyet’e konuşan bir diplomatik kaynak, o gece yaşananların Viyana Sözleşmesi’nin açık bir ihlali olduğunu kaydederken her 3 kurumun da Viyana Sözleşmesi’ni esas alarak diplomatik faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Aynı kaynak, "BM’nin diplomatik ilişkilerle ilgili iki adet alt birimi var. AGİT de Avrupa Konseyi de Viyana Sözleşmesi’ni mevzuatlarında benimseyen kuruluşlar. Hollanda’nın bu kadar açık bir ihlali konusunda mutlaka bir şey söylemeleri gerekir" dedi. Diplomatik kaynak, Bakan Kaya’nın Rotterdam Başkonsolosluğu’na ulaşması durumunda gerginliği giderecek şekilde Türk toplumu temsilcileriyle görüşmeyi planladığını kaydetti.

Diplomatın tutuklanmasına özür

Edinilen bilgilere göre, Türk ve Hollanda dışişleri bakanlıkları arasında, olayların ardından yaşanan temaslar sırasında, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Yüksel’in gözaltına alınması konusunda sözlü bir özür diledi. Hollanda dışişleri, Rotterdam polisinin o gecenin karmaşası sırasında bu gözaltını gerçekleştiğini de Ankara’ya bildirdiği öğrenildi.

Ekonomik yaptırım yok

Ankara, Lahey yönetimine dönük yaptırımlar konusunda çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre, bu yaptırımlar ekonomik ilişkileri ve Hollanda şirketlerinin faaliyetlerini içermeyecek ancak siyasi düzeyde planlanan görüşmelerin, ortak komite toplantılarının iptal edilmesi gibi önlemler gündeme gelebilecek.