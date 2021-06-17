Kulis: 2022 Haziran’da erken seçim olur

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki bir kulis bilgisini paylaştı. Takan, "Saray kaynaklarına göre; '2022 Haziran’da erken seçim olur" dedi.

Takan, 14 Haziran’da Brüksel’de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesiyle ilgili Biden’ın, “Verimli geçti. Güzel geçti” yorumuna kadar Beyaz Saray’dan bir açıklama yapılmamasını manidar bulduğunu yazdı.

İşin uzmanlarının, “Biden istediklerini almasa ‘verimli’ ifadesini kullanmazdı” dediğini aktaran Takan, şöyle devam etti:

Biraz daha sarayın ince kulislerine inelim;

Artık, yılan hikayesine dönen geniş çaplı kabine değişikliğine kesin gözle bakılıyor. Saraydaki hava, ‘İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kesin gitti. NATO Zirvesi'nden en kârlı çıkanlar, Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu oldu’ şeklinde.

Hulusi Akar’ın güçlendirilmiş ve geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirileceği beklentisi hakim.

Eğer iddialar doğru çıkarsa, bu Amerikan planlarının tıkır tıkır işleyeceği anlamına gelir. Bir de üstüne üstlük İçişleri Bakanlığı’na Kürt orijinli bir isim veya Efkan Ala veya onun ekolünden bir isim getirilirse “çözüm süreci” kaldığı yerden devam eder.

Ya sonra?..

Saray kaynaklarına göre; '2022 Haziran’da erken seçim olur.'"

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