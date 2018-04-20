Kulis: Seçimlerin haziran ayında yapılmasının üç nedeni var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşklanlığı sçeimleri için 26 Ağustos 'u önermesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daha erken bir tarih vererek 24 Haziran'da karar kılması kulisleri hareketlendirdi.Erdoğan'ın seçimleri Bahçeli'nin önerisinden daha erken bir tarihe çekmesinin nedenleri konuşulan kulislerde haziran ayında karar kılınmasının nedeni olarak üç neden dillendirildi.

En önemli nedenin seçimlerin Türkiye'nin gündeminden çıkarılması olduğu ifade edilen kulislerde, diğer nedenlerden birinin Ramazan Bayramı'ndan dolayı vatandaşların tatil planı yapmayacağı düşüncesinin, AKP seçmeninin Temmuz-Ağustos aylarında memleketlerine gitmesi olduğu ifade ediliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberine göre Erdoğan'ın seçimleri haziran ayına almasının bir diğer sebebin de, ‘ekonomideki kırılganlık’ olduğu belirtiliyor. Kulislere göre açıklanan teşvik paketleri ve yasalara rağmen yatırım tercihlerinin beklendiği kadar hızlanmaması, yabancı sermayenin özellikle OHAL’i gerekçe göstererek beklemede kalması, sıkıntı oldu.

Babacan'ın haberinde, erken seçime hızlı takvim belirlenmesinin nedeninin siyasi olduğu belirtilerek şöyle dendi:

"Bunlar arasında, seçim ittifakından kaynaklanan iki partili ilişkiyi sürdürmenin zorluğu, muhalefet partilerine ittifak ve ortak hareket hazırlığı konusunda zaman bırakmama sayılıyor."

