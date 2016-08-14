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Politika

Kulis: Savunma Bakanlığı'na Pentagon modeli geliyor

"Yönetim kadrolarında da yüzde 60 sivil, yüzde 40 asker görev yapacak"

14 Ağustos 2016 13:53

Milli Savunma Bakanlığı yönetiminin sivilleştirilerek yeniden yapılandırılması planlanıyor. İlk kez sivil müsteşar atanacak olan bakanlığın yönetim kadrolarında da yüzde 60 sivil, yüzde 40 askerin görev yapacağı belirtildi. Bakanlık kaynakları konuya ilişkin olarak "Bu başta yarı yarıya da olabilir ancak nihai hedef yüzde 60’a 40. Pentagon’da da bu oran yüzde 70 sivil, yüzde 30 asker" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı da halen bulunduğu Genelkurmay kampusu içindeki yerinden 1.5 yıl içinde Eskişehir Yolu’ndaki yeni binasına taşınacak.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon modelinden esinlenildiği belirtilen bu çalışmaya ilişkin bakanlık kaynakları özetle şu bilgileri verdi:

“Bakanlığın yeniden yapılanmasında hedef, yönetim kademelerinin yüzde 60’ının sivil, yüzde 40’ının asker olması. Bu başta yarı yarıya da olabilir ancak nihai hedef yüzde 60’a 40. Pentagon’da da bu oran yüzde 70 sivil, yüzde 30 asker. Bakanlığa sivil müsteşar atanacak. Müsteşarın 5 yardımcısından 3’ünün sivil 2’sinin asker olması öngörülüyor ama başta bu 3 asker 2 sivil de olabilir, bu konudaki değerlendirmeler sürüyor. Aynı şekilde bakanlığın 8 genel müdürlüğünde de benzer düzenlemelere gidilecek. Bu genel müdürlükler ile bunların yardımcılıklarına da öngörülen sivil-asker dengesine uygun yöneticiler atanacak.” 

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