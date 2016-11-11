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Kulis: Rektör adayları, YÖK'e CV ile başvuracak; istihbarat PKK ve 'FETÖ' bağlantılarını araştıracak!

KHK düzenlemesiyle YÖK Denetleme Kurulu üyelikleri de değiştirilmişti

11 Kasım 2016 11:30

YÖK, kanun hükmünde kararname ile üniversitelerde rektör seçimlerine son verilmesinin, Cumhurbaşkanı'nın seçmesine karar vermesinin ardından yeni sistemin ayrıntılarını görüşmek için bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Kulislerden edinilen bilgiye göre, bu toplantılar sonrası yeni sistem konusunda görüş birliğine varıldı. Buna göre, rektör adayı akademisyenlerde 3 yıllık profesör olma şartı aranacak, akademisyenler, YÖK’e özgeçmişi ile başvuru yapacak. Adayların, PKK ve 'FETÖ' gibi örgütlerle bağlantısı olup olmadığı araştırılacak. İstihbarat birimlerine “güvenlik soruşturması” yaptırılacak.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, kaynaklar, bu şartın gerekçesini, “Akademisyenin rektörlük öncesinde dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi idari görevlerde yer alarak tecrübe kazanması” sözleriyle açıkladı.

Güvenlik soruşturması

Kulislerden edinilen bilgiler şöyle:

Rektör adayı akademisyenler, YÖK’e özgeçmişi ile başvuru yapacak. Yeni düzenlemede, öğretim üyeleri görev yaptıkları üniversite dışındaki bir üniversiteye de rektör olabilmek için başvuruda bulunabilecek. YÖK Genel Kurulu, gerekli görürse rektör adaylarını görüşmeye davet edecek. Adayların, PKK ve 'FETÖ' gibi örgütlerle bağlantısı olup olmadığı araştırılacak. İstihbarat birimlerine “güvenlik soruşturması” yaptırılacak. YÖK uygun gördüğü 3 adayı, Cumhurbaşkanı’na iletecek. Cumhurbaşkanı, adaylar arasından birini üniversiteye rektör olarak atayacak.

1 aylık süre

Cumhurbaşkanı, YÖK’ten gönderilen listeye göre 1 ay içinde atama yapmazsa, YÖK 15 gün içinde aday listesini güncelleyip tekrar Cumhurbaşkanı’na sunacak. Cumhurbaşkanı, bu listeden birini ya da listenin dışında istediği üniversiteden bir profesörü, atama bekleyen üniversiteye rektör olarak atayacak. Örneğin, ODTÜ’ye Gazi Üniversitesi’nden, Boğaziçi Üniversitesi’ne İstanbul Üniversitesi’nden rektör atanabilecek.

Eski düzenleme nasıldı?

Eski düzenlemede, üniversitelerde aday belirleme seçimleri yapılıyordu. Seçimlerde en çok oy alan 6 üyeden 3’ünü YÖK belirliyor ve Cumhurbaşkanı bu 3 aday arasından birini rektör olarak atıyordu.

"Denetleme sivilleşti"

KHK düzenlemesiyle YÖK Denetleme Kurulu üyelikleri de değiştirildi. Mevcut üyeliklerin tamamı sona erdirildi. Yeni üyeler 3 yıllığına atanacak. Bugüne kadar Genelkurmay Başkanlığı’nın 1 üye belirleme yetkisi vardı. Bunun yerine Milli Savunma Bakanlığı 1 üye belirleyecek. Bu, “Sivilleşme adımı” olarak yorumlanıyor.

 

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