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Kulis: Ravza Kavakçı, Meclis Başkanlığı'na aday gösterilebilir

"Vay ülkemin haline"

03 Kasım 2017 17:03

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 17 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi’nden milletvekili seçilerek başörtüsüyle TBMM’ye giren ve dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in “Bu hanıma haddini bildiriniz” sözleriyle tepki gösterdiği Merve Kavakçı'nın kardeşi Ravza Kavakçı Kan'ın Meclis Başkanlığı'na aday gösterileceğini iddia etti.

Tanal, Kan'ın aday gösterileceği iddiasını Twitter'dan duyurarak, "Kulislerde, Merve Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı Kan'ın adı TBMM Başkanı olarak geçiyor" dedi

Kan'ın adaylığını "AKP'ye yakışır" sözleriyle değerlendiren Tanal, "Vay ülkemin haline" tepkisini gösterdi. 

Öte yandan AKP ’de TBMM Başkanlığı seçimi için geri sayım başlarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine ve Meclis Başkanı’na vekâlet edecek ismin ‘türbanlı’ olmasını istediği öne sürülmüştü.

 

 

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