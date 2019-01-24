Kulis: Mustafa Sarıgül, seçimlere başka partiden katılırsa CHP, Şişli'de güçlü bir aday çıkarmak zorunda

Kulislerde, CHP'den Şişli'ye aday adayı olan ancak dün (24 Ocak 2019), "Yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum" diyerek istifa eden Mustafa Sarıgül'ün başka bir partiden aday olması durumunda güçlü bir ismin gösterilmedi gerektiği konuşuluyor.

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Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, öte yandan kulislerde CHP ile İyi parti arasındaki iş birliği görüşmelerinde prensipte anlaşarak protokol hazırlığı yapılmasına karşın her iki partinin de Etimesgut konusunda geri adım atmadığı belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hafta başında bir araya gelmesinin ardından önceki gün iki partinin kamuoyuna duyuracağı iş birliği protokolünün hazırlığına yönelik başlayan görüşmelerin dün de devam ettiği öğrenilmişti. CHP kaynakları Etimesgut dışında “birkaç pürüz” yaşandığı bu sorunların aşılamayacak sorunlar olmadığını belirtiyor. Görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanmasına karşın; her iki partinin de Etimesgut’ta kendi adayının desteklenmesini istemesi; işbirliği protokolünün kamuoyuna açıklanmasını geciktiriyor.