Kulis | Oy kaybını gören AKP’li kurmaylar strateji değiştirme hazırlığında

Oy kaybını gören AKP’li kurmayların strateji değişikliğine gideceği konuşuluyor.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan bilgilere görei AKP'de seçim stratejisini belirlemek için toplantı üstüne toplantı yapılmaya başlandı. Özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle oylarda görünür bir düşüş olduğunu kabul eden AKP’li kurmaylar buna karşın halen birinci parti olduklarına dikkat çekiyor, zorluğun ise 50+1 gereken Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanacağını kaydediyor.

Duvar Arkası bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar yapılan birçok seçimde oyları konsolide etmek için kutuplaştırma siyasetinden sonuç alındığına dikkat çeken kurmaylar bu seçimde ise oy kaybını görerek strateji değiştirmek gerektiğini savunuyor. AKP’de öne çıkan birçok siyasetçinin savunduğu bu stratejiye göre seçim çalışmasının daha kapsayıcı, kuşatıcı, herkesi kucaklayan bir dil ve üslup üzerine kurulması gerekiyor. Partinin reformcu kimliğinin yeniden öne çıkarılarak topluma “Biz yaptık, yine yaparız” duygusunun verilmesi gerektiği ifade ediliyor. AKP iktidarı döneminde yapılan hizmetlerin anlatıldığı daha sakin bir dil kullanılması gerektiğine dikkat çeken kurmaylar, “Her gün artı bir oy kazanmak zorunda olan biziz” diyor. Seçim stratejisi kapsamında yapılan toplantılardan çıkan sonucun bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Seçim sürecinde hayata geçirilecek strateji ile ilgili son karar ise tabii Erdoğan’ın olacak."