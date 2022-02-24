Kulis: Netleşmiş bir nafaka teklifi yok, her şey taslak aşamasında; Bekir Bozdağ’a brifing verilince çalışmalar hızlanacak

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, sık sık gündeme gelen nafaka düzenlemesiyle ilgili kaleme aldığı yazısında, “Medeni Kanun’u hedefe koyan, ısıra ısıra ortadan kaldırmayı hedefleyen lobinin hedefinde, bu kez nafaka vardı. Cumhurbaşkanı’na konuyu taşımışlardı. Oradan da olumlu yanıt almışlardı. Haliyle, nafakada ana halka Beştepe’ydi” diye yazdı.

Terkoğlu, konuya ilişkin olarak edindiği kulisleri şöyle aktardı:

“Aylardır hükümet medyasında ‘geldi geliyor’ haberlerini okuduktan sonra, eski Adalet Bakanı Abdulhamid Gül’e yakın kaynakları aradım. Bu konuda bir adım atmadığını söylediler. Anlatılana göre, ‘nafaka gitsin lobisi’ de Gül’ün eylemsizliğinden şikâyetçiydi.

Bu kez yeni Bakan Bekir Bozdağ’a yakın isimleri aradım. Henüz resmileşmiş bir teklifin olmadığını öğrendim. Her şey ‘taslak aşamasında’ydı. Bozdağ’a bu konuda bir brifing verileceğini, ondan sonra çalışmaların hızlanacağını anlattılar. Hükümet medyasına yansıyan çeşitli somut bilgileri sordum. ‘Çoğu gerçeği yansıtmıyor’ yanıtını aldım.”

Yapılmak istenen değişiklikle, bütün nafaka türleri hedef alındığını ifade eden Terkoğlu, şu görüşlerini aktardı:

“Aslında kadınlar da nafakanın tarihe karıştığı bir düzen istiyor. Zira nafaka kadın-erkek eşitsizliğinin bir sonucu. Üretmenin de yaşamanın da bakımın da eşitlik içinde olduğu bir sistemde, yürürlükteki yasalarla bile nafaka silinip gidebilir. Ama bugün nafakayla hedef alınan, laiklik ve modern yaşam. Medeni Kanun’un kazanımı olan nafakanın kaldırılmasıyla, kadınlar ayrılık hakkını yitirecek. Özel hayatlarında erkek egemenliği daha da artacak. Kadınlar, evlilikte de boşanmada da kaybeden taraf olacak.”

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