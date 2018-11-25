Kulis: Nedeni Binali Yıldırım mı; AKP'de Ankara, İstanbul, İzmir adayları neden açıklanmadı?

Ankara, hafta sonu gündemini 31 Mart yerel seçimlerde ani bir manevrayla yeniden ‘ittifak’ açıklaması yapan AKP ve MHP kanadında yaşanan gelişmeler belirliyor. Antalya’da partisinin üç günlük yerel seçim kampında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceğini açıkladı. AKP de ise, parti sözcüsü Ömer Çelik’in bugüne işaret ederek söylediği İstanbul, Ankara ve İzmir aday açıklamasının daha sonraki tarihe ertelenmesi konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü aday toplantısında üç büyük şehir dışında 40 ilde partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Yıldırım, ilçe belediye başkan adaylarını belirlemeyince…

Üç büyük şehrin aday isimlerinde yapılan ertelemenin TBMM Başkanı Binali Yıldırım’da düğümlendiği kulislere gelen bilgiler arasında. Binali Yıldırım’ın, ‘gönülsüz’ olduğu İstanbul adaylığı konusunda kendisine sorulmadan ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesine tepki gösterdiği ifade ediliyor. Kulislerde, devlet protokolünde ilk sırada olan TBMM’nin Başkanı olarak seçilmesi durumunda bir valinin ‘emrinde’ çalışacak olmasının da konuyu daha sıkıntılı hale getirdiği belirtiliyor. Kulislerde, Ankara da Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin adaylığına kesin gözle bakılıyor.

Manisa’da Selçuk Özdağ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamadığı iller arasında Adana, Mersin, Manisa, Isparta, Balıkesir, Osmaniye ve Iğdır bulunuyor. Buralarda çatı aday olup olmayacağı ya da her partinin kendi adayı ile seçime gireceği henüz belli değil. Manisa ise AKP Genel Merkezinin yaptırdığı eğilim yoklaması, anketlerden birinci tıkan tek isim 25 ve 25. yasama dönemi milletvekili Selçuk Özdağ. Manisa’da Özdağ’ın sağcısı, solcusu kadın ve erkeği herkes tarafından sevildiği milletvekili döneminden de biliniyor. Ancak, Manisa’nın durumu Cumhur ititfakı yeniden canlanınca merak konusu oldu. AKP, Manisa’yı ittifak ortağı MHP’ye mi bırakacak yoksa herkes kendi adayını mı çıkaracak.