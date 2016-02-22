Kulis: MİT Müsteşarı Hakan Fidan Tokyo'ya gönderilecek, yerine Ergenekon'da adı geçen biri gelebilir

28 kişinin hayatını kaybettiği Ankara saldırısı sonrası gündeme gelen istihbarat zaafından sorumlu tutulan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Tokyo’ya Büyükelçi olacağı, yerine ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın geleceği ileri sürüldü. Sözcü gazetesinin Ankara muhabiri Zeynep Gürcanlı, Fidan'ın yerine gelecek isim için büyük bir sürpriz de olabileceğini öne sürerek, "Ergenekon’da adı geçen birinin MİT Müsteşarı yapılması olmasın" ifadesini kullandı.

Fidan, Ankara Saldırısı sonrası sosyal medyada tepkilerin odağına oturmuş ve istifaya davet edilmişti. Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da isim vermeden Fidan'ı işaret ederek, "İstihbarat zaafı varsa hemen gereği yapılmalıdır" demişti.