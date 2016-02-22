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Politika

Kulis: MİT Müsteşarı Hakan Fidan Tokyo'ya gönderilecek, yerine Ergenekon'da adı geçen biri gelebilir

Fidan'ın yerine gelebilecek isimler arasında İbrahim Kalın da yer alıyor

22 Şubat 2016 15:19

28 kişinin hayatını kaybettiği Ankara saldırısı sonrası gündeme gelen istihbarat zaafından sorumlu tutulan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Tokyo’ya Büyükelçi olacağı, yerine ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın geleceği ileri sürüldü. Sözcü gazetesinin Ankara muhabiri Zeynep GürcanlıFidan'ın yerine gelecek isim için büyük bir sürpriz de olabileceğini öne sürerek, "Ergenekon’da adı geçen birinin MİT Müsteşarı yapılması olmasın" ifadesini kullandı.

Fidan, Ankara Saldırısı sonrası sosyal medyada tepkilerin odağına oturmuş ve istifaya davet edilmişti. Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da isim vermeden Fidan'ı işaret ederek, "İstihbarat zaafı varsa hemen gereği yapılmalıdır" demişti.

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